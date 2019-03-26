《5時恭候的證人》導演李翰＆金香起來港宣傳見粉絲 導演大讚金香起：又美又有實力！

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憑《與神同行》系列紅爆亞洲的國民妹妹金香起最新作品《5時恭候的證人》入選第43屆香港國際電影節，日前更與導演一同來港宣傳及到場與觀眾映後分享。

導演李翰及金香起一出場即引來300多位觀眾歡呼拍掌，場面非常熱鬧，金香起更多次與台下觀眾揮手互動。觀眾問及導演為何要選金香起飾演這個高智商自閉少

女時，導演立即回答：「靚女！」引來全場大笑歡呼，之後導演又補充「她也很有實力，這個角色也很適合她。」談及與型男鄭雨盛的合作，金香起稱「他真是一個暖男，而且他會像大哥哥一樣照顧整個劇組。」



觀眾也在映後分享期間大讚金香起演得唯肖唯妙，問及她在揣摩角色時遇到什麼困難和挑戰，她說：「我沒有覺得這個角色特別困難，因為每次收到的劇本和角色都很不一樣，都需要全程投入去了解角色。如果一定要說，就應該是她手部的動作，因為需要特地的模仿及調節。」而對於自閉症的主題，導演解釋說：「這除了是想寫自閉症這個群體之外，也想寫一種未必是因為自閉症而『自我封閉』的人，這個在社會上有普遍性，希望大家可以留意。」二人最後更與全場觀眾一同做電影中的「擊拳Cross」手勢大合照！



《5時恭候的證人》講述律師淳鎬（鄭雨盛 飾）為一名被控謀殺僱主的女傭辯護，正因此案備受社會關注，他必須打贏官司，才能成為律師樓的合夥人。但此案的唯一目擊證人是患有自閉症的少女智友（金香起 飾），她的供詞勢必被質疑。為了讓智友出庭作證，淳鎬用盡方法打開她的心扉，兩人亦漸成知己，淳鎬發現智友異於常人的記憶力，或可令她成為最有力的證人……電影將於4月11 日在港感動獻映！



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