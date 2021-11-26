忠武路認證《素媛》小女孩李蕊！從《屍速列車2》《Hometown》到《地獄公使》的極強存在感！

演員李蕊雖以童星身分出道，至今已15歲的她，作品中的表現總是相當出色。不管是《素媛》（台譯《希望：為愛重生》）中的主角小女孩，或是《屍速列車2》擁有超強駕駛飛車能力的大女兒，《證人》中努力撮合宋允妸及舊情人鄭雨盛的女兒，不須太多戲份卻散發強烈存在感。

李蕊不管在大小螢幕都有著相當多樣化的作品，這次在話題討論度非常高的電視劇作品《地獄公使》中，飾演深信劉亞仁所提出理論的女學生熙庭，兒時因母親遭殺害而留下很深的陰影，而在劉亞仁的鼓動之下也激起了她的復仇心，李蕊站在高溫火爐前，臉上有著複雜的表情，痛快的復仇真的得到快樂了嗎？淚中帶笑的她，演技獲得觀眾們的一致好評。

她也曾說到自己所演出的角色熙庭，希望不要讓觀眾們感覺是個壞孩子，只是因為所經歷的事情而內心感到混亂。在拍攝的當下她相當集中於表現出那事件所帶來的傷痛激起了復仇心理，也很感謝導演在準備過程中的指導。



李蕊曾演出許多大螢幕電影作品如《素媛》、《七年之夜》、《記憶中的美好歌聲》、《證人》、《屍速列車2》等，早已是忠武路認證的明日之星，也獲得獎項的肯定。而在電視劇作品中也在《阿爾罕布拉宮的回憶》中飾演朴信惠的妹妹，《Start-Up》中女二姜漢娜的童年時期，甚至在《Move to Heaven：我是遺物整理師》僅出現在最終回的蝴蝶少女就已令大家期待。而最近她在《HomeTown》及《地獄公使》的表現也相當亮眼。



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