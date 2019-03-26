《5时恭候的证人》导演李翰连＆金香起来港宣传见粉丝 导演大赞金香起：又美又有实力！

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凭《与神同行》系列红爆亚洲的国民妹妹金香起最新作品《5时恭候的证人》入选第43届香港国际电影节，日前更与导演一同来港宣传及到场与观众映后分享。

导演李翰及金香起一出场即引来300多位观众欢呼拍掌，场面非常热闹，金香起更多次与台下观众挥手互动。观众问及导演为何要选金香起饰演这个高智商自闭少

女时，导演立即回答：「靓女！」引来全场大笑欢呼，之后导演又补充「她也很有实力，这个角色也很适合她。」谈及与型男郑雨盛的合作，金香起称「他真是一个暖男，而且他会像大哥哥一样照顾整个剧组。」



观众也在映后分享期间大赞金香起演得唯肖唯妙，问及她在揣摩角色时遇到什么困难和挑战，她说：「我没有觉得这个角色特别困难，因为每次收到的剧本和角色都很不一样，都需要全程投入去了解角色。如果一定要说，就应该是她手部的动作，因为需要特地的模仿及调节。」而对於自闭症的主题，导演解释说：「这除了是想写自闭症这个群体之外，也想写一种未必是因为自闭症而『自我封闭』的人，这个在社会上有普遍性，希望大家可以留意。」二人最后更与全场观众一同做电影中的「击拳Cross」手势大合照！



《5时恭候的证人》讲述律师淳镐（郑雨盛 饰）为一名被控谋杀雇主的女佣辩护，正因此案备受社会关注，他必须打赢官司，才能成为律师楼的合伙人。但此案的唯一目击证人是患有自闭症的少女智友（金香起 饰），她的供词势必被质疑。为了让智友出庭作证，淳镐用尽方法打开她的心扉，两人亦渐成知己，淳镐发现智友异於常人的记忆力，或可令她成为最有力的证人……电影将於4月11 日在港感动献映！



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