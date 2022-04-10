溫暖電影《證人》編劇新作！《奇怪律師禹英友》確定由朴恩斌、姜泰伍、姜其永主演，卡司及人物設定全公開

文智苑編劇要再度以自閉症與法律題材帶給觀眾感動！《奇怪律師禹英友》有沒有可能是《證人》智友長大後的故事呢？

全新韓劇《奇怪律師禹英友》8日已公開了主要陣容，確定由朴恩斌、姜泰伍與姜其永等人主演。

《奇怪律師禹英友》講述同時擁有IQ 164天才大腦與自閉症的大型律師事務所新任律師「禹英友」，辦理各種案子並成長為真正律師的人情法庭劇。劇中將以禹英宇特別的視角，用溫暖的風格闡述她對抗世間偏見與腐敗。導演為《浪漫醫生金師傅》系列劉仁植，編劇為曾以溫暖動人的電影《證人》拿下百想藝術大賞劇本賞的文智苑（或譯文知元）。此為文智苑編劇繼《證人》之後，再次以自閉症與法律題材欲帶給觀眾反思及療癒。

▼《證人》



以《Stove League：金牌救援》、《喜歡布拉姆斯嗎》與《戀慕》等劇一步一步受到更多觀眾肯定的朴恩斌，飾演本劇中心角色「禹英友」。禹英友是個患有自閉症的天才新任律師，擁有過目不忘的超強記憶力。雖然她的聰穎倍受認可，但由於自閉症的關係，社會性和共鳴能力不足，不過她還是以自己的方式積極克服困難，以不同的視角看待案子進而解決。



演出《朝鮮浪漫喜劇－綠豆傳》、《Run On奔向愛情》給人深刻印象的姜泰伍，飾演大型律師事務所「韓大海」訟務組職員「李俊浩」，擁有給人好感的外貌以及溫柔的性格，在任何地方都能吸引人氣，是個相當完美的男人。他負責輔助訴訟相關的多種業務，在某次案發現場掌握了追加證據時，與「奇怪的律師」禹英友交流，出現了微妙且陌生的情感。



姜其永飾演總是存在感十足的「鄭明錫」，比任何人都還果斷、強悍的他，很早就成為了韓大海的資深律師。對工作充滿自豪感的他，被委託帶領擁有特殊思考方式的新律師禹英宇。在《金秘書為何那樣》、《18歲的瞬間》等劇都有超搶鏡表現的姜其永，在2019年5月結婚後已2年多沒有接拍電視劇，僅參與電影與綜藝節目，這次是睽違多時回歸。



和朴恩斌曾於《今日的偵探》合作過的全培秀（曾譯全裴修），此次飾演禹英友的父親「禹光浩」，在法學院時期談戀愛意外有了孩子，為了養家放棄法律之路。全培秀將與朴恩斌帶來獨一無二的父女故事。



白智媛飾演「韓善英」，為韓大海代表律師，夢想著打敗律師事務所「泰山」成為業界第一。陳慶化身泰山的合夥律師「太秀美」，在財富、名譽、家庭、美貌與實力上均表現完美，卻有著不為人知的致命弱點。白智媛與陳慶將作為競爭對手在劇中相遇。



另外，朱賢英飾演禹英友唯一的朋友，志氣高昂的「圓圈圈」（동그라미，暫時意譯）；河允京飾演禹英友的法學院同學「崔秀妍」，陽光的她在和禹英友競爭時出現了矛盾；朱鍾赫飾演韓大海另一位新任律師「權民宇」，因過度的競爭意識本能而攻擊禹英友的弱點，成了討人厭的競爭對手；「林成宰」飾演圓圈圈打工的酒吧老闆「金敏植」。



製作組對外透露《奇怪律師禹英友》是部對世界展開另類目光的人情法庭劇，融入了帶給人笑容的共鳴故事，還會帶來溫暖的感動，將於6月在ENA Channel（前身sky TV）與OTT平台Netflix公開。

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