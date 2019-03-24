韓劇 本週無線、有線水木收視概況- 新劇監獄醫生首播封冠，真心CP復合了嗎？

這週（3/20、3/21）無線水木新劇監獄醫生首播一馬當先，春天圓滿結局。有線水木2部劇收視仍無大突破。
由南宮珉、權娜拉、金炳哲、崔元英等主演的無線 KBS2水木新劇《Dr. Prisoners/ 監獄醫生》首播便以8.4%~9.8% 開紅盤（個位數最高的就算開紅盤）。第二天再拉高 12.2%~14.1%，雖沒有前一檔《為何那樣，奉尚先生》的高數字，但已領先各台，持續坐穩無線水木收視冠軍。
跑第二的仍是SBS的《Big Issue》。這2天收視較上週是先升後掉狀況，分別是 4.3%~4.6%、3.7%~4.1%，看起來往上衝的力道不夠？看朱鎮模追新聞那麼驚險、曲折，戲劇衝突性還不夠強嗎？
墊底的 MBC《春天來了，春天》是3/20以自身最高收視 3.6%~4.3% ，圓滿大結局。下週接檔的是《The Banker》，改編自日本人氣漫畫《監査役野崎修平》，金相中、蔡時那、劉東根等資深演員主演。由《我的女兒，琴四月》、《拖旅行箱的女人》的導演李在珍導演、作家徐恩靜、吳慧蘭、裴相旭聯手執筆。講述在金錢和權力聚集的巨大銀行腐敗和不合理情況下，爲維護正義而奮鬥的人們的故事。
有線水木劇 tvN 《觸及真心》這週雖回升，但數字沒拉高多少 3.745%、3.727% 。下週就大結局了。
OCN 的《附身》較上週回升，分別是 2.135%、2.312%。但都未打破第2集的記錄，大概收視範圍已定，除非劇情反轉或再加強灑血式的驚悚情節，才有破3%的機會。20190322
※ 以下有雷 ※
#看到從天空一起的孫元英、金柄哲大叔，再次同框飆戲，挺有意思的。這部醫學劇人體道具不夠逼真。
#看到朱鎮模追新聞的曲折、驚險，不免想大家熟悉的D社也是這樣追的嗎？ep11、12 發生CG 未處理畫面播放事故，截的圖是ep10。
#嚴智苑、李宥利是不是就這麼變來變去的生活下去？
#劉寅娜終於知道李棟旭分手的原因，倆個人應該就此復合了吧？就剩2集了。
#黃大頭這個惡靈怨念這麼強，可以一直換人附身，又只有高準熙能解決，她要怎麼辦？宋清晨能救下她嗎？
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