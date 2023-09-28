韓國觀眾盛讚《附身》：超值得三刷的闔家觀賞動作鉅獻！ 姜棟元自嘆變大叔 笑稱宇李東輝「是愛情？」

《寄生上流》團隊精心打造的年度靈異動作鉅獻《附身》，昨日9月27日在韓上映首日便以43%的驚人市占率橫掃韓國票房市場，以單日觀影人次14萬4200名的成績，擊退同天上映的好萊塢電影《鬼修女II》的4萬4538名，足足多出３倍，空降韓國票房冠軍！《附身》目前累積票房突破13億7千萬韓元，（資料來源：KOFIC，截至9月27日），在韓國知名電影院「MEGABOX」的觀眾評分更高達8.3分，口碑持續沸騰！《附身》現正在台熱映中！

姜棟元在《附身》中擺脫典型的驅魔作品一成不變的表現方式，透過「天博士」這個角色展現不同以往的演技魅力！姜棟元以獨特的自信和不失餘裕的表情演技，完美展現出「天博士」的個性，並以細膩的演技表現出「天博士」敏銳的洞察力和洗鍊的一面，且奮不顧身地挑戰多場精彩動作戲，展現他獨特的存在感！姜棟元在《附身》中和惡鬼的精彩動作戲讓觀眾驚嘆連連，他透露：「這次的動作戲幾乎都是我親自上場，包含飛到屋頂上的場面也沒用替身。」但姜棟元也坦承自己的體力不如以往，他說：「12月冬夜在村莊的拍攝原本就很辛苦了，因為年紀大了就覺得更難受，隔天睡醒時都會覺得身體很痛，想說今天一定得拍動作戲嗎？」



另外，姜棟元在電影中和李東輝一搭一唱的驅魔場面也令觀眾印象深刻，姜棟元表示當初看到劇本上有出現作法驅魔的場面時，就參考了許多YouTube的巫覡頻道，他說：「搜尋的過程中，發現有一些巫師都會對客人發脾氣，我覺得那很有趣，就融入了我所飾演的角色『天博士』。還有一些巫師在被神附身時，會用舌頭舔刀，於是我就將此點子加入驅魔場景，導演看了後也說很好！」



近期以《地下菁英》榮獲「青龍系列大獎」電視劇部門男配角獎的李東輝，在《附身》中飾演姜棟元的驅魔夥伴，他以逗趣幽默的演技令觀眾都忍不住噗嗤一笑，李東輝對此表示：「我本來就是可愛的象徵，我在《請回答1988》中的角色也很可愛！這次在《附身》中我常常昏倒，真的辛苦姜棟元前輩了，覺得很對不起他！」李東輝也趁機感謝姜棟元的包容，他說：「能和姜棟元前輩一起展現『兄弟情』的演技讓我很感激，我不斷地拋出一些哏，前輩總是以寬容的雅量包容我，真的很謝謝他。希望《附身》有機會出續集，這樣我才能和姜棟元前輩繼續維持兄弟情！」但對於李東輝所說的「兄弟情」，姜棟元也笑說：「我們那算是愛情嗎？」李東輝聽到後馬上回覆：「是我一廂情願！」



姜棟元也大讚李東輝是位演技精湛的演員，兼具著滑稽和真摯的表情，也讓拍攝現場氣氛很愉快，他還表示：「我和李東輝在合作《嬰兒轉運站》時有稍微聊了一下，這次一起參演《附身》拍得很愉快！李東輝原本就是位會事先多做準備的演員，這次我們在拍攝空檔時也聊了很多。李東輝的詼諧演技是很難被人超越的，很難用話語戰勝他，但用身體演戲的部分我應該比較厲害吧？」靈異動作鉅獻《附身》現正熱映中！



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