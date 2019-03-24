韩剧 本周无线、有线水木收视概况- 新剧监狱医生首播封冠，真心CP复合了吗？

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这周（3/20、3/21）无线水木新剧监狱医生首播一马当先，春天圆满结局。有线水木2部剧收视仍无大突破。

由南宫珉、权娜拉、金炳哲、崔元英等主演的无线 KBS2水木新剧《Dr. Prisoners/ 监狱医生》首播便以8.4%~9.8% 开红盘（个位数最高的就算开红盘）。第二天再拉高 12.2%~14.1%，虽没有前一档《为何那样，奉尚先生》的高数字，但已领先各台，持续坐稳无线水木收视冠军。



跑第二的仍是SBS的《Big Issue》。这2天收视较上周是先升后掉状况，分别是 4.3%~4.6%、3.7%~4.1%，看起来往上冲的力道不够？看朱镇模追新闻那么惊险、曲折，戏剧冲突性还不够强吗？



垫底的 MBC《春天来了，春天》是3/20以自身最高收视 3.6%~4.3% ，圆满大结局。下周接档的是《The Banker》，改编自日本人气漫画《监査役野崎修平》，金相中、蔡时那、刘东根等资深演员主演。由《我的女儿，琴四月》、《拖旅行箱的女人》的导演李在珍导演、作家徐恩静、吴慧兰、裴相旭联手执笔。讲述在金钱和权力聚集的巨大银行腐败和不合理情况下，爲维护正义而奋斗的人们的故事。



有线水木剧 tvN 《触及真心》这周虽回升，但数字没拉高多少 3.745%、3.727% 。下周就大结局了。



OCN 的《附身》较上周回升，分别是 2.135%、2.312%。但都未打破第2集的记录，大概收视范围已定，除非剧情反转或再加强洒血式的惊悚情节，才有破3%的机会。20190322



※ 以下有雷 ※

#看到从天空一起的孙元英、金柄哲大叔，再次同框飙戏，挺有意思的。这部医学剧人体道具不够逼真。

#看到朱镇模追新闻的曲折、惊险，不免想大家熟悉的D社也是这样追的吗？ep11、12 发生CG 未处理画面播放事故，截的图是ep10。

#严智苑、李宥利是不是就这么变来变去的生活下去？

#刘寅娜终於知道李栋旭分手的原因，俩个人应该就此复合了吧？就剩2集了。

#黄大头这个恶灵怨念这么强，可以一直换人附身，又只有高准熙能解决，她要怎么办？宋清晨能救下她吗？

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