42歲姜棟元活動直拍圖看呆網友！這是吃了防腐劑吧，「大叔」根本喊不出口

每當談起韓娛圈那些長著童顏的男明星，大部份網友總會第一時間想起姜棟元，他到底是吃什麼什麼防腐劑啊？

日前姜棟元攜新電影《附身》（又譯《千博士驅魔研究所：雪景的秘密》）重返大螢幕，參加電影舞台問候的他令網民們看了讚不絕口，42歲的他也太帥了吧？ ！從網友們分享的照片來看，當天姜棟元以ALL BLACK造型亮相，皮衣造型魅力爆棚了，滿滿的荷爾蒙，又帥又成熟！男神始終是男神，什麼造型都Hold到啦！最重要的是姜棟元那張無可挑剔的臉，出道那麼多年一點都沒變，根本就是凍齡男神的代表！一聲「大叔」 根本喊不出口，繼續叫歐巴好了。



230927 천박사 퇴마 연구소 무대인사 프리뷰

#강동원

오늘도 귀엽고 멋있고 다하네 pic.twitter.com/bwLRRGvfZh — Nana (@Nana_iro_o) September 27, 2023

반응 난리난 '천박사 퇴마 연구소' 무대인사 강동원 직찍

클라스는 영원하다...... pic.twitter.com/E4NXvK0gmi — francetracny (@francetracny) September 28, 2023

姜棟元的現場直拍圖也驚豔到了廣大網友們，大家紛紛表示：「難道你是每年減一歲嗎」、「瘋了瘋了，怎麼有人可以這麼年輕」、「這個顏值就是傳說級」、「如果燈光再好一點話更絕了」等。

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