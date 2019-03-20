勝利首次回應聊天內容：「只是朋友之間的吹噓，沒有性招待」

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近日勝利被警方懷疑「安排性招待」、「海外賭博」等等，接受調查後一直保持沉默，昨日終於面對媒體發聲，並提供了聊天記錄的上下文，稱不是大家想的那樣。

韓國媒體sisajournal從2月中旬開始請求採訪勝利，近日終於與勝利本人通話，以下為勝利原話：

「現在所有事件都是從KakaoTalk對話內容開始的。 就像寫成『員警總長』一樣，我們只是一群什麼都不懂的傻瓜，只是朋友之間在吹噓，卻被報導成逃稅、與員警勾結。 其實現在即使說出真相也沒有人相信。 連調查機構也認為KakaoTalk的內容都是真的，當做證據來看。 哈...... 只因我是名人、藝人，大家已無法冷靜判斷我究竟有沒有做某些事。 現在我處於這樣的位置，即使只考慮到對國民的歉意，也無法表示冤枉或反駁。 最後要說一句，我沒有進行海外賭博、沒有安排性交易。 」

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一、否認安排性交易

3月16日，勝利通過朋友向記者展示了KakaoTalk對話內容的照片，表示當時對話的金代表「就是個騙子」，勝利的律師也說：「金代表當時對勝利說『為了開展鎳事業要去見印尼國王』，請他介紹可以同行的漂亮女性， 假裝是自己的妻子或者女朋友。 事實上，金代表和勝利兩個人去了印尼，沒有帶女人。 」

以下是勝利出示的對話內容：

金代表：「以後把2,4,5號也介紹給我吧。 」

勝利：「好的，但是OO據說有男人包養了，我正在打聽，沒關係嗎？ 有很多不錯的朋友可以介紹給您，但您太忙了。 」

金代表：「這方面沒關係，不出問題就行，因為我不是想交往，只希望事業上有需要的時候提供幫助。 把照片都發給我，我挑一下，有時間就見一面吧。 」

......

金代表：「好的，我們預約好之後告訴你。 如果女孩們也去，就由我來處理。 」

勝利：「好的代表大人，但是今晚跟OO姐姐見面的事，我可能時間不行了，代表大人自己去見可以嗎？ 」

金代表：「嗯，如果明天時間可以就明天見？ （中略）我沒有時間跟女生交往，也沒興趣，只是當做妹妹們接觸，跟朋友們聚會的時候一起去。 」

勝利：「好的知道了。 」

二、否認賭博

勝利說：「當時我說贏錢還發了錢的照片，其實都是吹噓、是假的，是為了炫耀而無中生有編造的。 跟酒店確認就知道了。 （金代表）和我不在一起，也沒親眼見過我賭博。 」並出示了和金代表的對話記錄，證實兩人因為日期錯開並沒有見過面。

三、吹噓的原因: 「為追回20億，想表現得很厲害」

勝利律師表示：「為了追回投資給金代表的20億韓元，勝利被他牽著走了接近2年。 」並透露與2015年12月勝利起訴「被申氏歌手詐騙」一事有關：「申氏和金代表是一夥，他們以投資不動產為名拿了勝利20億元就跑掉了。 」但勝利起訴後一周就撤訴了，律師說：「因為金代表給勝利看了貌似安排性交易的KakaoTalk作為威脅，只得撤訴。 」

勝利還通過朋友給記者看了這樣一條對話記錄：「我現在不是能說委屈的時候。 我是做錯了。 不該跟那樣的人混在一起，不該做那些事。 」

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（圖源：KSD）

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