胜利首次回应聊天内容：「只是朋友之间的吹嘘，没有性招待」

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近日胜利被警方怀疑「安排性招待」、「海外赌博」等等，接受调查后一直保持沉默，昨日终於面对媒体发声，并提供了聊天记录的上下文，称不是大家想的那样。

韩国媒体sisajournal从2月中旬开始请求采访胜利，近日终於与胜利本人通话，以下为胜利原话：

「现在所有事件都是从KakaoTalk对话内容开始的。 就像写成『员警总长』一样，我们只是一群什么都不懂的傻瓜，只是朋友之间在吹嘘，却被报导成逃税、与员警勾结。 其实现在即使说出真相也没有人相信。 连调查机构也认为KakaoTalk的内容都是真的，当做证据来看。 哈...... 只因我是名人、艺人，大家已无法冷静判断我究竟有没有做某些事。 现在我处於这样的位置，即使只考虑到对国民的歉意，也无法表示冤枉或反驳。 最后要说一句，我没有进行海外赌博、没有安排性交易。 」

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一、否认安排性交易

3月16日，胜利通过朋友向记者展示了KakaoTalk对话内容的照片，表示当时对话的金代表「就是个骗子」，胜利的律师也说：「金代表当时对胜利说『为了开展镍事业要去见印尼国王』，请他介绍可以同行的漂亮女性， 假装是自己的妻子或者女朋友。 事实上，金代表和胜利两个人去了印尼，没有带女人。 」

以下是胜利出示的对话内容：

金代表：「以后把2,4,5号也介绍给我吧。 」

胜利：「好的，但是OO据说有男人包养了，我正在打听，没关系吗？ 有很多不错的朋友可以介绍给您，但您太忙了。 」

金代表：「这方面没关系，不出问题就行，因为我不是想交往，只希望事业上有需要的时候提供帮助。 把照片都发给我，我挑一下，有时间就见一面吧。 」

......

金代表：「好的，我们预约好之后告诉你。 如果女孩们也去，就由我来处理。 」

胜利：「好的代表大人，但是今晚跟OO姐姐见面的事，我可能时间不行了，代表大人自己去见可以吗？ 」

金代表：「嗯，如果明天时间可以就明天见？ （中略）我没有时间跟女生交往，也没兴趣，只是当做妹妹们接触，跟朋友们聚会的时候一起去。 」

胜利：「好的知道了。 」

二、否认赌博

胜利说：「当时我说赢钱还发了钱的照片，其实都是吹嘘、是假的，是为了炫耀而无中生有编造的。 跟酒店确认就知道了。 （金代表）和我不在一起，也没亲眼见过我赌博。 」并出示了和金代表的对话记录，证实两人因为日期错开并没有见过面。

三、吹嘘的原因: 「为追回20亿，想表现得很厉害」

胜利律师表示：「为了追回投资给金代表的20亿韩元，胜利被他牵著走了接近2年。 」并透露与2015年12月胜利起诉「被申氏歌手诈骗」一事有关：「申氏和金代表是一伙，他们以投资不动产为名拿了胜利20亿元就跑掉了。 」但胜利起诉后一周就撤诉了，律师说：「因为金代表给胜利看了貌似安排性交易的KakaoTalk作为威胁，只得撤诉。 」

胜利还通过朋友给记者看了这样一条对话记录：「我现在不是能说委屈的时候。 我是做错了。 不该跟那样的人混在一起，不该做那些事。 」

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（图源：KSD）

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