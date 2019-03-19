《認識的哥哥》Defconn「尊敬」鄭亨敦已成為習慣動作：別誤會,我很幸福啊！
綜藝 2019年3月19日 星期二13:00 MiJimin
這一期真的很有趣～，雖然小編先注意到鄭亨敦，但深入認識後，覺得Defconn真的很多才多藝！
最新一期《認識的哥哥》邀請到了團體「亨敦和大俊」鄭亨敦&Defconn，兩人總是一搭一唱相當有默契，目前共同主持了專訪偶像的節目《Idol Room》。
一開場金希澈就犀利提問：「今天的行李也都是Defconn哥拿的嗎？」兩人否認並表示是各自拿來的，因為之前媒體拍照，Defconn幫鄭亨敦拿行李，鄭亨敦附和說當時是人物角色的風格設定。
Defconn接著說兩人團體一直有排名順位，鄭亨敦無條件是第一，而自己則是老么，造型也是自己負責，親自去採購舞台服裝，因為有鄭亨敦，他們團體才能紅才開始賺錢的，所以自己一手包辦這些事情他也很樂意，心存感激。
主持人們繼續追問：「表面上是（團體賺的錢）五五分，但實際上不是吧！？」Defconn霸氣回應：「實際上真的是五五分，所以我才沒關係的啊～！我很幸福啊！」接著還開玩笑地說：「我舔了亨敦的腳趾頭，才有的五五分啊！」立刻引起全場爆笑。
之後，鄭亨敦站累了就去教室後面拿了椅子，坐在講台前，主持人則說：「既然拿了椅子，就拿兩張啊！」表示應該幫Defconn也拉一張椅子坐，Defconn則幽默化解說：「沒關係我喜歡站著。」
接著，講台前位置空下來後，Defconn就順勢坐了下來，但是，當鄭亨敦走回來後，Defconn很自然的讓位給鄭亨敦，金希澈大喊說：「好悲傷啊！」Defconn回說：「我很幸福的！」
▼最後，來欣賞一下這首《Rap Impossible》（一次也不錯誰唱也難的歌），看看嘻哈鴿子Defconn發威RAP的模樣吧！（肺活量真的很好啊～～～）
（圖自：JTBC Entertainment）
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