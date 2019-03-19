《认识的哥哥》Defconn「尊敬」郑亨敦已成为习惯动作：别误会,我很幸福啊！
综艺 2019年3月19日 星期二13:00 MiJimin
这一期真的很有趣～，虽然小编先注意到郑亨敦，但深入认识后，觉得Defconn真的很多才多艺！
最新一期《认识的哥哥》邀请到了团体「亨敦和大俊」郑亨敦&Defconn，两人总是一搭一唱相当有默契，目前共同主持了专访偶像的节目《Idol Room》。
一开场金希澈就犀利提问：「今天的行李也都是Defconn哥拿的吗？」两人否认并表示是各自拿来的，因为之前媒体拍照，Defconn帮郑亨敦拿行李，郑亨敦附和说当时是人物角色的风格设定。
Defconn接著说两人团体一直有排名顺位，郑亨敦无条件是第一，而自己则是老么，造型也是自己负责，亲自去采购舞台服装，因为有郑亨敦，他们团体才能红才开始赚钱的，所以自己一手包办这些事情他也很乐意，心存感激。
主持人们继续追问：「表面上是（团体赚的钱）五五分，但实际上不是吧！？」Defconn霸气回应：「实际上真的是五五分，所以我才没关系的啊～！我很幸福啊！」接著还开玩笑地说：「我舔了亨敦的脚趾头，才有的五五分啊！」立刻引起全场爆笑。
之后，郑亨敦站累了就去教室后面拿了椅子，坐在讲台前，主持人则说：「既然拿了椅子，就拿两张啊！」表示应该帮Defconn也拉一张椅子坐，Defconn则幽默化解说：「没关系我喜欢站著。」
接著，讲台前位置空下来后，Defconn就顺势坐了下来，但是，当郑亨敦走回来后，Defconn很自然的让位给郑亨敦，金希澈大喊说：「好悲伤啊！」Defconn回说：「我很幸福的！」
▼最后，来欣赏一下这首《Rap Impossible》（一次也不错谁唱也难的歌），看看嘻哈鸽子Defconn发威RAP的模样吧！（肺活量真的很好啊～～～）
（图自：JTBC Entertainment）
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