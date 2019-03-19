【韓娛大地震續】勝利延期入伍&鄭俊英最多判7年6個月&崔鍾訓「不認識總警」謊言再被揭穿

BIGBANG前成員勝利、歌手鄭俊英和和FTIsland前成員崔鍾訓連日來風波不斷，這三人最新情況如何呢？
3月18日，勝利向兵務廳遞交了延期入伍的申請。 兵務廳透露，勝利確實提交了延期入伍的書面資料，而兵務廳需要2天左右的時間來決定是否同意。 此外，勝利方提交的委託書等資料不足，等資料補充完整後兵務廳即刻展開討論。
勝利因「Burning Sun夜店門」而身負多重嫌疑，已於2月27日和3月14日接受了2次警方調查，他曾向媒體表示將誠實接受調查，這才向兵務廳遞交了延期入伍的申請，若兵務廳許可， 他會一直認真誠實地配合警方調查直至最後。
同日，首爾地方警察廳以違反性暴力犯罪特別法為由對鄭俊英和Buring Sun職員金某提起拘留申請。 3月14日和17日，警方已經傳喚鄭俊英調查。 同日晚間，MBC電視台邀請了知名律師就對鄭俊英的量刑做出了討論，該律師表示：「鄭俊英是主犯，是在不顧受害人的反對下進行的非法偷拍犯罪行為。 再加上還涉嫌性交易，量刑上會在最重的罪行上加上2/1的刑罰，根據性暴力法規，量刑為5年以下有期徒刑，這也是他所犯的罪中罪中的一個，所以要再加上2/1，也就是可能會判7年6個月以下的有期徒刑，還會被要求公開個人識別資訊。 」
關於和鄭俊英在同一個聊天群中共用非法偷拍錄影的人的量刑，該律師則稱：「只是看了非法錄影的情況下很難追究他們的刑事責任，若並不只限於觀看而是轉發給他人， 可能會被判5年以下有期徒刑或3000萬以下的罰款。 」
又是在同日，一直咬死聲稱和警察總警毫無關系的崔鍾訓承認說謊。 據《SBS news》所掌握到的對話，崔鍾訓僥倖地表示多虧了劉會長（朴韓星老公）幫他「蓋新聞」，被上銬前給了1000萬（韓幣），最終逃過一劫。崔鍾訓表示：「我和總警曾一起打過高爾夫球，據說他一直在青瓦台工作。 」崔鍾訓還曾送總警老婆馬來西亞的K-POP演唱會門票，稱：「夫人說她和孩子住在馬來西亞，所以我在有演出的時候送他們票，我還有夫人的手機號碼，也在KAKAO TALK裡。 」崔鍾訓所送的門票也都是VVIP席位，一張就要21萬（韓幣）。
「圖：KSD、TD」
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