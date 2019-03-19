【韩娱大地震续】胜利延期入伍&郑俊英最多判7年6个月&崔钟训「不认识总警」谎言再被揭穿

BIGBANG前成员胜利、歌手郑俊英和和FTIsland前成员崔钟训连日来风波不断，这三人最新情况如何呢？
3月18日，胜利向兵务厅递交了延期入伍的申请。 兵务厅透露，胜利确实提交了延期入伍的书面资料，而兵务厅需要2天左右的时间来决定是否同意。 此外，胜利方提交的委托书等资料不足，等资料补充完整后兵务厅即刻展开讨论。
胜利因「Burning Sun夜店门」而身负多重嫌疑，已於2月27日和3月14日接受了2次警方调查，他曾向媒体表示将诚实接受调查，这才向兵务厅递交了延期入伍的申请，若兵务厅许可， 他会一直认真诚实地配合警方调查直至最后。
同日，首尔地方警察厅以违反性暴力犯罪特别法为由对郑俊英和Buring Sun职员金某提起拘留申请。 3月14日和17日，警方已经传唤郑俊英调查。 同日晚间，MBC电视台邀请了知名律师就对郑俊英的量刑做出了讨论，该律师表示：「郑俊英是主犯，是在不顾受害人的反对下进行的非法偷拍犯罪行为。 再加上还涉嫌性交易，量刑上会在最重的罪行上加上2/1的刑罚，根据性暴力法规，量刑为5年以下有期徒刑，这也是他所犯的罪中罪中的一个，所以要再加上2/1，也就是可能会判7年6个月以下的有期徒刑，还会被要求公开个人识别资讯。 」
关於和郑俊英在同一个聊天群中共用非法偷拍录影的人的量刑，该律师则称：「只是看了非法录影的情况下很难追究他们的刑事责任，若并不只限於观看而是转发给他人， 可能会被判5年以下有期徒刑或3000万以下的罚款。 」
又是在同日，一直咬死声称和警察总警毫无关系的崔钟训承认说谎。 据《SBS news》所掌握到的对话，崔钟训侥幸地表示多亏了刘会长（朴韩星老公）帮他「盖新闻」，被上铐前给了1000万（韩币），最终逃过一劫。崔钟训表示：「我和总警曾一起打过高尔夫球，据说他一直在青瓦台工作。 」崔钟训还曾送总警老婆马来西亚的K-POP演唱会门票，称：「夫人说她和孩子住在马来西亚，所以我在有演出的时候送他们票，我还有夫人的手机号码，也在KAKAO TALK里。 」崔钟训所送的门票也都是VVIP席位，一张就要21万（韩币）。
「图：KSD、TD」
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