張紫妍事件延長調查至5月！委員會迫於輿論壓力改變決定
明星 2019年3月19日 星期二09:49 Sani
昨日下午，韓國大檢察廳的過去事真相調查團決定將張紫妍事件、金學義事件的調查時限延長2個月，到今年5月底結束。
據法務部透露，昨日下午的例會上，檢察過去事委員會接受了真相調查團對延長啟用時間的建議，表示：「聽取調查團和龍山事件遺屬的陳述後，認為有必要延長委員會的啟用時間2個月，以調查金學義前次官事件、張紫妍名單事件及龍山事件， 需要對之前的調查結果進行整理，對新疑點進行調查。 」
事實上，本月12日調查團請求延長時限時，委員會一度表示已經延長過3次、難以批準，結果昨日 張紫妍相關新聞再次登上頭版、超過60萬人參與青瓦台請願要求延長時限，連總統文在寅也做出「賭上檢、警命運務必徹查」的指示，令委員會改變決定。
這樣一來，過去事委員會對張紫妍的調查期限就延長到了5月31日，希望在這兩個月中真的查出真相啊！
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（圖源：KSD韓星網）
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