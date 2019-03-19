張紫妍事件延長調查至5月！委員會迫於輿論壓力改變決定

張紫妍事件延長調查至5月！委員會迫於輿論壓力改變決定

明星   2019年3月19日   星期二09:49   Sani   7

昨日下午，韓國大檢察廳的過去事真相調查團決定將張紫妍事件、金學義事件的調查時限延長2個月，到今年5月底結束。

據法務部透露，昨日下午的例會上，檢察過去事委員會接受了真相調查團對延長啟用時間的建議，表示：「聽取調查團和龍山事件遺屬的陳述後，認為有必要延長委員會的啟用時間2個月，以調查金學義前次官事件、張紫妍名單事件及龍山事件， 需要對之前的調查結果進行整理，對新疑點進行調查。 」

事實上，本月12日調查團請求延長時限時，委員會一度表示已經延長過3次、難以批準，結果昨日 張紫妍相關新聞再次登上頭版、超過60萬人參與青瓦台請願要求延長時限，連總統文在寅也做出「賭上檢、警命運務必徹查」的指示，令委員會改變決定。

這樣一來，過去事委員會對張紫妍的調查期限就延長到了5月31日，希望在這兩個月中真的查出真相啊！

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（圖源：KSD韓星網）

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留言/評論
  • 溫寀璿
    才兩個月？！
    38分前
  • Ying-Wen Li
    名單上的資料應該是動不了才會拖到現在，怎麼查出真象讓人很好奇🤔
    2小時前
  • Tammy Kwan
    要有總統出聲，先接受延後兩個月..... 唔樂觀!
    1小時前
  • Ludy Lu
    兩個月有屁用
    1小時前
  • Nick Chen
    證據早就都銷毀光了 就算多兩個月有什麼用
    1小時前
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