文在寅：「徹查張紫妍、Burning Sun等事件，賭上檢·警的命運！ 」
明星 2019年3月19日 星期二08:00 Sani
昨日下午2點到3點，韓國總統文在寅在青瓦台聽取了法務部長官、行政安全部長官的相關報告，隨後作出指示：「徹底調查張紫妍、Burning Sun、金學義事件。 」
文在寅表示：「雖然罪行發生於上一屆政府任內，但相似情況有可能延續到現在，必須進行毫不遮掩地進行徹底調查。 希望檢察、員警的現任負責人銘記，此事關係到組織的命運。 」
這次提到的3個案件，除了Burning Sun事件、張紫妍事件外，還有前法務部副部長金學義性侵及接受性賄賂的醜聞。 據悉，金學義涉嫌2009年在江原道某別墅中接受建築商安排的性招待，不僅使用毒品、利用多種工具施暴及強姦，更將過程拍成影片威脅受害者父母。 當時警方掌握了關鍵證據卻沒有深入調查，最後得出無嫌疑的結論。 直到現在，金學義仍不承認性暴力。
文在寅表示：「（以上案件）存在共同點：發生於社會特權階層，檢察、員警等調查機關故意進行不實調查，甚至努力掩蓋真相，呈現庇護、掩蓋的情況。 如果不能查清特權階層這些事件的真相，就無法說這是一個正義的社會。 」
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（圖源：文在寅Twitter，《PD手冊》節目截圖）
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留言/評論
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拜託是真的認真調查讓張紫妍可以瞑目！
大家都說最近發生的事就像是韓劇會拍的劇情，那可不可以至少有一兩次能夠像韓劇的結局一樣讓正義得到伸張？？老天爺請你幫助這些可憐又無助的受害者們！切拜～～～
4小時前
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根據某些韓劇，搞不好總統是最大的BOSS
3小時前
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拜托也麻煩好好查一下YG與其背後財團以及勝利事件吧!! 該好好整頓一下K POP的環境了!! 還有世越號的真相也.....
3小時前
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希望，可以是真的，不要最後，都是不了了之.....
30分前
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且看是否真的徹查，至少文總統這姿態是讓人覺得有希望的，但願不是只是姿態
3小時前