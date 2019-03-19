张紫妍事件延长调查至5月！委员会迫於舆论压力改变决定
明星 2019年3月19日 星期二09:49 Sani
昨日下午，韩国大检察厅的过去事真相调查团决定将张紫妍事件、金学义事件的调查时限延长2个月，到今年5月底结束。
据法务部透露，昨日下午的例会上，检察过去事委员会接受了真相调查团对延长启用时间的建议，表示：「听取调查团和龙山事件遗属的陈述后，认为有必要延长委员会的启用时间2个月，以调查金学义前次官事件、张紫妍名单事件及龙山事件， 需要对之前的调查结果进行整理，对新疑点进行调查。 」
事实上，本月12日调查团请求延长时限时，委员会一度表示已经延长过3次、难以批准，结果昨日 张紫妍相关新闻再次登上头版、超过60万人参与青瓦台请愿要求延长时限，连总统文在寅也做出「赌上检、警命运务必彻查」的指示，令委员会改变决定。
这样一来，过去事委员会对张紫妍的调查期限就延长到了5月31日，希望在这两个月中真的查出真相啊！
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（图源：KSD韩星网）
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