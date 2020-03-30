這位法官輕判「具荷拉」案後，再任「N 號房」的審判長，韓國網民憤怒要求政府換人！

已鬧得滿城風雨的韓國「N號房」事件，韓國國民對這次如何懲治「淫魔」趙周彬（조주빈）極為關注，無一不是希望韓國的司法機關能把持公義，嚴懲涉案的一干人等，還受害者一個公道。
正當全城聚精會神地留意著趙周彬之際，同案的另一涉案人，只是中學生，從去年初開始到今年二月為止，一直以「太平洋」的名字，協助「博士」趙周彬營運「博士房」，並組建一個名為「太平洋遠征隊」的 telegram 小組，散佈兒童性剝削影片的李姓犯人。原先，韓國檢察院決定將於今天（3.30）就該名犯人進行首次審判，但鑒於考慮到他與趙周彬共謀的嫌疑，有可能會追加起訴，因而申請延期至下月 20 日才進行第一次審判。
只是，韓國有關部門卻於當天宣佈，此案將會由一名叫「吳德植」（오덕식）的法官主理審判，此舉便引來群情激憤地反對。當中，有網民把要求撤換法官的訴求，張貼在青瓦台的陳情討論區上，截至今天，已有 40 多萬名網民同聲支持。
異口同聲地要求更換判官，他們都是對吳法官過去多在其處理的性犯罪案件中，每每對男性犯人輕判了事，惹人質疑他究竟能否在是次對韓國網絡性犯罪改革關鍵一案上，主持公正，並秉公辦理。
向來處理性罪行案件「劣跡斑斑」的吳法官，最為人詫異與荒唐的一次判決，相必是早前他就已故韓國女團 KARA 的成員「具荷拉」，無理地被其前男友崔鐘範拍攝性交影片勒索一案，竟然指崔鐘範由於不是有預謀，且未有把影片洩露，最終輕判崔鐘範有期徒刑一年六個月，緩刑三年，同時對其非法拍攝具荷拉身體的嫌疑宣告無罪，引來社會嘩然。
另外，吳法官還於去年八月，對涉嫌性騷擾已故韓國女星張紫妍的前朝鮮日報記者宣判無罪，指出雖然曾懷疑該名記者有猥褻行為，但還不足以證明其有罪，而且對於曾是核心證人的尹地旿改變說法的情況也感到懷疑，因而決定推翻原告，判記者無罪。
而且，早於 2013 年，當年吳法官在江原大學法學院擔任刑事裁判相關實務科目講師期間，曾被指控對學生們說「女性能夠成為律師，不是父母是掌權者，就是要工作比男人做得好兩倍，還有是長相漂亮」等具有性騷擾傾向的言論。
正當吳法官被安排擔當「太平洋」案一事的判官時，韓國女性團體便已聯合發表聲明，表示吳法官是給性暴力加害者提供免罪符，並做出讓受害者難以回到正常生活的具爭議人物。
既然當下韓國的社會氛圍，既敏感又群情洶湧，挑選一位有明顯判案傾向的法官處理「N 號房」事件，只會招來更大的社會反對。希望有關部門能夠站在必須要借此案來一改韓國性罪行歪風的位置，慎重處理每一個細節，這樣才能為韓國撥亂反正，建立一套真正現代化的性別價值觀。
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報導來源：http://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/934603.html
本文由香港中文大學講師 Steve Chung 鍾樂偉授權刊登
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