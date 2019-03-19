【女團個人品牌評價】Jennie 再次奪冠 ITZY 有娜、MAMAMOO 華莎展現老么力量！

【女團個人品牌評價】Jennie 再次奪冠 ITZY 有娜、MAMAMOO 華莎展現老么力量！

KPOP   2019年3月19日   星期二08:47   施乃琪   7

本月女團個人品牌評價前三名當中除了 Jennie 以外，都是魅力十足的隊內老么！

韓國企業評價研究所於 2019 年 2 月 15 日起至 2019 年 3 月 16 日間，針對 455 位備受韓國人民喜愛的女子團體成員搜集了 82,338,115 件數據，並就品牌參與、互動、媒體表現、社群價值⋯⋯等進行分析，並於 17 日公布了 3 月份的女團成員個人品牌評價。

BLACKPINK 的 Jennie 在本月成功蟬聯三次冠軍，最近她除了海外巡迴演唱會行程，也依然經常躍上各大時尚雜誌的封面，也在知名時裝周中露面，作為「時尚 icon」的光環依然閃耀。

而出道剛滿一個月的 ITZY 老么有娜首度上榜時位居第八，這個月立刻大幅躍升至第二名，超齡的舞台魅力、冷靜性格和時而顯露的老么可愛之處，讓她的人氣從出道以來就十分火熱。不僅如此，隊友禮志、Lia、留眞本月也分別拿下第四、五和十名，彩領則位居第廿名。

而本來人氣就持續上升的華莎最近隨著 MAMAMOO 回歸，也全面佔領各種音樂、綜藝節目，層出不窮的魅力持續驚豔大眾，上週更憑著已經發行一個月的個人歌曲 “Twit” ‎征服了音樂節目‎

除了上述三人外，BLACKPINK 的 Jisoo、Red Velvet 的 Irene、少女時代的潤娥、GFRIEND 的 Sowon 也都在前十名之內。


（照片與影片來源：jennierubyjane、JYP Entertainment、RBW）

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