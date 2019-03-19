【女团个人品牌评价】Jennie 再次夺冠 ITZY 有娜、MAMAMOO 华莎展现老么力量！

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本月女团个人品牌评价前三名当中除了 Jennie 以外，都是魅力十足的队内老么！

韩国企业评价研究所於 2019 年 2 月 15 日起至 2019 年 3 月 16 日间，针对 455 位备受韩国人民喜爱的女子团体成员搜集了 82,338,115 件数据，并就品牌参与、互动、媒体表现、社群价值⋯⋯等进行分析，并於 17 日公布了 3 月份的女团成员个人品牌评价。

BLACKPINK 的 Jennie 在本月成功蝉联三次冠军，最近她除了海外巡回演唱会行程，也依然经常跃上各大时尚杂志的封面，也在知名时装周中露面，作为「时尚 icon」的光环依然闪耀。

而出道刚满一个月的 ITZY 老么有娜首度上榜时位居第八，这个月立刻大幅跃升至第二名，超龄的舞台魅力、冷静性格和时而显露的老么可爱之处，让她的人气从出道以来就十分火热。不仅如此，队友礼志、Lia、留眞本月也分别拿下第四、五和十名，彩领则位居第廿名。

而本来人气就持续上升的华莎最近随著 MAMAMOO 回归，也全面占领各种音乐、综艺节目，层出不穷的魅力持续惊艳大众，上周更凭著已经发行一个月的个人歌曲 “Twit” ‎征服了音乐节目‎。

除了上述三人外，BLACKPINK 的 Jisoo、Red Velvet 的 Irene、少女时代的润娥、GFRIEND 的 Sowon 也都在前十名之内。



（照片与影片来源：jennierubyjane、JYP Entertainment、RBW）

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