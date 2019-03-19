文在寅：「彻查张紫妍、Burning Sun等事件，赌上检・警的命运！ 」
明星 2019年3月19日 星期二08:00 Sani
昨日下午2点到3点，韩国总统文在寅在青瓦台听取了法务部长官、行政安全部长官的相关报告，随后作出指示：「彻底调查张紫妍、Burning Sun、金学义事件。 」
文在寅表示：「虽然罪行发生於上一届政府任内，但相似情况有可能延续到现在，必须进行毫不遮掩地进行彻底调查。 希望检察、员警的现任负责人铭记，此事关系到组织的命运。 」
这次提到的3个案件，除了Burning Sun事件、张紫妍事件外，还有前法务部副部长金学义性侵及接受性贿赂的丑闻。 据悉，金学义涉嫌2009年在江原道某别墅中接受建筑商安排的性招待，不仅使用毒品、利用多种工具施暴及强奸，更将过程拍成影片威胁受害者父母。 当时警方掌握了关键证据却没有深入调查，最后得出无嫌疑的结论。 直到现在，金学义仍不承认性暴力。
文在寅表示：「（以上案件）存在共同点：发生於社会特权阶层，检察、员警等调查机关故意进行不实调查，甚至努力掩盖真相，呈现庇护、掩盖的情况。 如果不能查清特权阶层这些事件的真相，就无法说这是一个正义的社会。 」
** 热门话题，韩星网App每秒速报 —> 快下载!
（图源：文在寅Twitter，《PD手册》节目截图）
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论
-
希望，可以是真的，不要最後，都是不了了之.....
7分前
-
拜託是真的認真調查讓張紫妍可以瞑目！
大家都說最近發生的事就像是韓劇會拍的劇情，那可不可以至少有一兩次能夠像韓劇的結局一樣讓正義得到伸張？？老天爺請你幫助這些可憐又無助的受害者們！切拜～～～
3小时前
-
根據某些韓劇，搞不好總統是最大的BOSS
2小时前
-
拜托也麻煩好好查一下YG與其背後財團以及勝利事件吧!! 該好好整頓一下K POP的環境了!! 還有世越號的真相也.....
3小时前
-
且看是否真的徹查，至少文總統這姿態是讓人覺得有希望的，但願不是只是姿態
3小时前