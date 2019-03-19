文在寅：「彻查张紫妍、Burning Sun等事件，赌上检・警的命运！ 」

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昨日下午2点到3点，韩国总统文在寅在青瓦台听取了法务部长官、行政安全部长官的相关报告，随后作出指示：「彻底调查张紫妍、Burning Sun、金学义事件。 」

文在寅表示：「虽然罪行发生於上一届政府任内，但相似情况有可能延续到现在，必须进行毫不遮掩地进行彻底调查。 希望检察、员警的现任负责人铭记，此事关系到组织的命运。 」

这次提到的3个案件，除了Burning Sun事件、张紫妍事件外，还有前法务部副部长金学义性侵及接受性贿赂的丑闻。 据悉，金学义涉嫌2009年在江原道某别墅中接受建筑商安排的性招待，不仅使用毒品、利用多种工具施暴及强奸，更将过程拍成影片威胁受害者父母。 当时警方掌握了关键证据却没有深入调查，最后得出无嫌疑的结论。 直到现在，金学义仍不承认性暴力。



文在寅表示：「（以上案件）存在共同点：发生於社会特权阶层，检察、员警等调查机关故意进行不实调查，甚至努力掩盖真相，呈现庇护、掩盖的情况。 如果不能查清特权阶层这些事件的真相，就无法说这是一个正义的社会。 」

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（图源：文在寅Twitter，《PD手册》节目截图）

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