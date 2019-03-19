李東海分享健身成果！金希澈：「還以為是鍾國哥的SNS呢…」、「D&E演唱會不來一首Turbo的歌？」
明星 2019年3月19日 星期二09:01 JiaJia
東海回覆希澈哥：「我跟鍾國哥再練練，然後問問他！」 #金鍾國Junior
Super Junior東海曾透露，為了健康他勤於鍛鍊身體。也因為如此，同個組合的哥哥希澈，稱他為「金鍾國Junior」。
17日，東海於個人SNS分享健身成果，手臂肌肉相當搶眼，令人無法忽視。希澈回覆：「還以為是鍾國哥的SNS呢…」，銀赫也留言：「所以我們要做Turbo嗎？」希澈又評論給銀赫：「你們（指D&E）演唱會不來一首Turbo（金鍾國所在的組合）的歌嗎？？我超喜歡的」
於是，東海回答希澈的問題：「我跟館長鍾國哥再練練ㅎㅎㅎㅎ，然後再問問他！ㅎ」始源看到照片以後也表示：「魁梧哟，魁梧。很好，很好。」
下月（4月）13、14日，D&E將在韓國舉行演唱會。海報公開時，希澈就曾在SNS回覆：「帶著Turbo（此為雙關，有渦輪加速器之意，同時也是金鍾國所屬組合名）的最強雙人組合D&E！尊敬鍾國哥的東海醬，繼續把肌肉練到像氣球一樣，越練越大，大到可以飛上天！」明明曾勸過東海不要再練肌肉的，希澈此一發言，也讓粉絲紛紛表示：「這是怎麼了！希澈放棄要東海別練肌肉的念頭了嗎？（笑）」
（圖片來源：藝人SNS）
寫手：JiaJia@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞