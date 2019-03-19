李东海分享健身成果！金希澈：「还以为是钟国哥的SNS呢…」、「D&E演唱会不来一首Turbo的歌？」
明星 2019年3月19日 星期二09:01 JiaJia
东海回覆希澈哥：「我跟钟国哥再练练，然后问问他！」 #金钟国Junior
Super Junior东海曾透露，为了健康他勤於锻炼身体。也因为如此，同个组合的哥哥希澈，称他为「金钟国Junior」。
17日，东海於个人SNS分享健身成果，手臂肌肉相当抢眼，令人无法忽视。希澈回覆：「还以为是钟国哥的SNS呢…」，银赫也留言：「所以我们要做Turbo吗？」希澈又评论给银赫：「你们（指D&E）演唱会不来一首Turbo（金钟国所在的组合）的歌吗？？我超喜欢的」
於是，东海回答希澈的问题：「我跟馆长钟国哥再练练ㅎㅎㅎㅎ，然后再问问他！ㅎ」始源看到照片以后也表示：「魁梧哟，魁梧。很好，很好。」
下月（4月）13、14日，D&E将在韩国举行演唱会。海报公开时，希澈就曾在SNS回覆：「带著Turbo（此为双关，有涡轮加速器之意，同时也是金钟国所属组合名）的最强双人组合D&E！尊敬钟国哥的东海酱，继续把肌肉练到像气球一样，越练越大，大到可以飞上天！」明明曾劝过东海不要再练肌肉的，希澈此一发言，也让粉丝纷纷表示：「这是怎么了！希澈放弃要东海别练肌肉的念头了吗？（笑）」
（图片来源：艺人SNS）
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