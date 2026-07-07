KARD出道9年宣布正式解散！公司證實全員達成共識　最後專輯與巡演將成告別作

【官方聲明】混聲團體KARD（BM、J.Seph、全昭珉、全志佑）將在完成出道以來首張正規專輯的宣傳活動後正式解散。

6日，所屬公司DSP Media透過官方網站表示：「本公司與四位成員經過慎重討論後，已達成共識，決定以此次活動作為旅程的終點。」

公司接著表示：「再次感謝一路以來陪伴我們的粉絲，也懇請大家繼續給予成員們在各自新的人生道路上溫暖的支持與鼓勵。」

KARD將於28日發行出道以來首張正規專輯《Where To Now? (Part.2) : NOWHERE》，之後展開世界巡迴演唱會，與粉絲共度最後的時光。



DSP Media表示：「希望成員們全心全意準備的專輯與巡演，能成為粉絲們珍貴的回憶。我們也會陪伴KARD直到最後一刻，讓他們以最具KARD風格的模樣完成最後的旅程。」

KARD於2017年出道，作為K-POP市場中相當少見的混聲團體活動，以海外粉絲群為中心持續累積高人氣。此次的正規專輯與世界巡演，也將成為總結他們一路以來活動歷程的最後篇章。

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