第一個揭發勝利事件的記者失聯！曾SNS留言：如果發生意外，肯定是他們做的

第一個揭發勝利事件的記者失聯！曾SNS留言：如果發生意外，肯定是他們做的

明星   2019年3月19日   星期二09:24   Rui   123

勝利因其經營的夜店Burning Sun暴力事件而引發韓國娛樂圈大地震，該事件隨著時間的退役不但沒有平息反而越鬧越大，黑料內幕越挖越多，不僅驚動了韓國警方，就連總理都親自出面表示會追查到底。

不得不說，能夠從一起看似不起眼的夜店暴力事件中嗅出犯罪味道的記者有著敏銳的媒體人觸覺。而最開始關注並報導Burning sun夜店事件的記者就是吳赫鎮，也正是因為他才牽扯出後面的「勝利性招待門」，而他本人也早已在INS上說過，「如果聯繫不上我，大家不要擔心，我絕對不會自殺，但如果我發生了什麼意外，那肯定就是他們幹的。 」言下之意就是他可能因為某些事情遭到報復。 說來也巧，事情曝光沒多久之後，吳記者的房子就莫名奇妙著火了，到現在都沒查清楚。 而他本人也完全失聯，連INS帳號都被清空了所有消息，並且設置為私密。 這一系列行為真是讓人細思極恐，覺得不寒而粟...

而「吳赫鎮記者」也迅速登上了韓網熱搜，讓不少網民牽掛，網友們自發通過SNS發佈「請保護吳赫鎮記者」、「請搜索一下吳赫鎮記者」、「現在聯繫不上吳赫鎮記者」留言， 希望更多的人能夠關注到這位不畏強權的熱血勇敢記者。吳赫鎮記者曾透露，就算聯繫不上也請理解，並囑咐他們不要為自己擔心。

吳記者曾表示他並非刻意調查勝利的夜店，而是在追蹤夜店背後的財閥和政界，透露他們的背後有著強大的幕後勢力。 更提及了曾靠一己之力撕開「崔順實門」的重要人物盧勝日記者，感謝對方的協助，還稱若自己出事，盧記者將代替他繼續行動。

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除了吳記者之外，另一位女記者姜慶潤也曾獨家揭發並一直報導過勝利事件。因吳記者已經失聯，也有不少網民開始關注這名女記者，呼籲警方保護好她。

「圖：NATE NEWS、《VIDEOMUG》節目截圖」

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留言/評論
  • Yun-Hung Wang
    希望這些伸張正義的記者們都能夠平安無事😣 那些犯罪的人才應該遭到報應跟懲罰！出來混總是要還的🙄 明明做錯事卻還想要加害別人，有本事做就要有種承擔後果啊！毫無羞恥心😡
    3小時前
  • 林小佩
    韓劇演的都是真的
    3小時前
  • ShuJu Yeh
    叫警察好好保護他們?裡面可是牽扯很多警官阿~
    3小時前
  • Mavis Ko
    但願這些勇敢的記者們都平安，社會需要這種勇士
    2小時前
  • Wendy Kwok
    其實韓國政府都真係需要去正視下佢地韓國娛樂圈啦....實在太黑暗啦，連警方都可以買通😑無法無天到咁😪
    2小時前
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