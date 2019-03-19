第一个揭发胜利事件的记者失联！曾SNS留言：如果发生意外，肯定是他们做的

胜利因其经营的夜店Burning Sun暴力事件而引发韩国娱乐圈大地震，该事件随著时间的退役不但没有平息反而越闹越大，黑料内幕越挖越多，不仅惊动了韩国警方，就连总理都亲自出面表示会追查到底。
不得不说，能够从一起看似不起眼的夜店暴力事件中嗅出犯罪味道的记者有著敏锐的媒体人触觉。而最开始关注并报导Burning sun夜店事件的记者就是吴赫镇，也正是因为他才牵扯出后面的「胜利性招待门」，而他本人也早已在INS上说过，「如果联系不上我，大家不要担心，我绝对不会自杀，但如果我发生了什么意外，那肯定就是他们干的。 」言下之意就是他可能因为某些事情遭到报复。 说来也巧，事情曝光没多久之后，吴记者的房子就莫名奇妙著火了，到现在都没查清楚。 而他本人也完全失联，连INS帐号都被清空了所有消息，并且设置为私密。 这一系列行为真是让人细思极恐，觉得不寒而粟...
而「吴赫镇记者」也迅速登上了韩网热搜，让不少网民牵挂，网友们自发通过SNS发布「请保护吴赫镇记者」、「请搜索一下吴赫镇记者」、「现在联系不上吴赫镇记者」留言， 希望更多的人能够关注到这位不畏强权的热血勇敢记者。吴赫镇记者曾透露，就算联系不上也请理解，并嘱咐他们不要为自己担心。
吴记者曾表示他并非刻意调查胜利的夜店，而是在追踪夜店背后的财阀和政界，透露他们的背后有著强大的幕后势力。 更提及了曾靠一己之力撕开「崔顺实门」的重要人物卢胜日记者，感谢对方的协助，还称若自己出事，卢记者将代替他继续行动。
除了吴记者之外，另一位女记者姜庆润也曾独家揭发并一直报导过胜利事件。因吴记者已经失联，也有不少网民开始关注这名女记者，呼吁警方保护好她。
「图：NATE NEWS、《VIDEOMUG》节目截图」
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