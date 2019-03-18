LM Entertainment 以尹智聖名義 正式向專利廳申請商標
KPOP 2019年3月18日 星期一11:56 施乃琪
LM Entertainment 的名字因最近與姜丹尼爾發生合約紛爭而為人所知，如今他們尹智聖申請商標的動作自然也備受關注！
LM Entertainment 今天（18 日）透露已於上個月 12 日以『尹智聖』的名字，向韓國專利廳申請商標專利。此處的名字指的是尹智聖 2 月發行個人專輯〈Aside〉時的英文全名寫法 “YOON JISUNG”。
LM Entertainment 才剛簽下同樣出身自 Wanna One 的尹智聖與姜丹尼爾不久，前者甫發行頗受好評的個人專輯，後者卻發生了合約紛爭，此際的「申請商標」動作因而格外受矚。不過 LM 並非以藝人名義申請專利的特例，本身也擁有線上遊戲節目、公演 / 演藝娛樂 / 公演企劃相關產業甚至聖誕樹用品⋯⋯等五類商品的專利權。
另一方面，尹智聖最近傳了發行個人專輯、舉行見面會外，也正在演出音樂劇《那些日子》，個人活動十分成功！
（照片與影片來源：off the record、_yoonj1sung_）
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留言/評論
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真心低能,註冊YOON JISUNG英文名,你咪註冊到夠囉,第時當完兵出黎咪叫YOON JISUNG DAVID PETER JOE, 呢D咁GE仆街公司唔怪得DANIEL執意要離開啦
2小時前