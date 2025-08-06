Wanna One尹智聖拍BL劇！

限定男團WANNA ONE出身的歌手兼演員尹智聖將出演改編自人氣BL小說的網路劇《雷雲暴風》（暫譯，《천둥구름 비바람》），在劇中飾演關鍵角色「李一祖」。

《雷雲暴風》原作為作家「Chae Sim」的同名BL小說，同時也推出了廣受好評的網路漫畫版本，在連載平台上獲得高達4.8分的高分評價，人氣不容小覷。

尹智聖在劇中飾演的「李一祖」是一名沒有積蓄、沒有工作、一無所有的落魄男子。 故事講述主角「徐正翰」在小叔的葬禮上，與失聯已久的表哥「李一祖」重逢，出於憐憫與關懷之心，提議與他展開同居生活，故事由此展開。



尹智聖自2017年參加Mnet選秀節目《Produce 101 》第二季後，以限定男團Wanna One成員身份出道。 團體活動結束後，他以個人首張迷你專輯《Aside》展開個人歌手活動。 2021年尹智聖又透過SBS電視劇《成為你的夜晚》正式以演員身份出道。 此後也積極參與音樂劇演出，包括《歸來》、《Something Rotten》、《Happy Oh！ Happy》等，展現多方位的才華。

《雷雲暴風》目前正如火如荼地拍攝中，預計將於今年內公開，並正在洽談於OTT平台播出。

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