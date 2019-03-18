LM Entertainment 以尹智圣名义 正式向专利厅申请商标
KPOP 2019年3月18日 星期一11:56 施乃琪
LM Entertainment 的名字因最近与姜丹尼尔发生合约纷争而为人所知，如今他们尹智圣申请商标的动作自然也备受关注！
LM Entertainment 今天（18 日）透露已於上个月 12 日以『尹智圣』的名字，向韩国专利厅申请商标专利。此处的名字指的是尹智圣 2 月发行个人专辑〈Aside〉时的英文全名写法 “YOON JISUNG”。
LM Entertainment 才刚签下同样出身自 Wanna One 的尹智圣与姜丹尼尔不久，前者甫发行颇受好评的个人专辑，后者却发生了合约纷争，此际的「申请商标」动作因而格外受瞩。不过 LM 并非以艺人名义申请专利的特例，本身也拥有线上游戏节目、公演 / 演艺娱乐 / 公演企划相关产业甚至圣诞树用品⋯⋯等五类商品的专利权。
另一方面，尹智圣最近传了发行个人专辑、举行见面会外，也正在演出音乐剧《那些日子》，个人活动十分成功！
（照片与影片来源：off the record、_yoonj1sung_）
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