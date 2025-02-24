尹智聖「Letter from Yooniverse」台北粉絲見面會3月9日登場！時隔六年重返台灣展現全新舞台魅力，送上彩排與限定小卡福利

韓國人氣歌手尹智聖將於3月9日在台北Nuzone舉行備受期待的「Letter from Yooniverse」單獨粉絲見面會，為粉絲帶來一場結合視覺震撼與情感共鳴的特別演出。這場見面會將延續他2月23日在首爾的演出熱潮，並作為海外巡演的重要一站，帶領粉絲進入屬於尹智聖的Yooniverse世界

尹智聖於2017年透過韓國超人氣選秀節目 第二季嶄露頭角，以穩健的實力與溫暖的領導魅力脫穎而出，最終成為限定男子團體Wanna One的隊長及成員。在他的帶領下，Wanna One迅速席捲韓國及全球音樂市場，締造多項音樂榜單佳績。歷經團體解散後，他於2019年以個人歌手身份正式出道，推出首張個人專輯Aside，展現出獨特的音樂魅力及穩定的現場演唱實力，在音樂市場站穩腳步。他也積極參與音樂劇與綜藝節目，以誠懇的性格與溫柔的嗓音深受粉絲喜愛。

本次「Letter from Yooniverse」粉絲見面會將是尹智聖時隔一年兩個月的全新個人演出。從首爾到台北，再到東京，尹智聖將為全球粉絲呈現全面升級的舞台設計與更加精采的表演內容。他將在台北場中分享這段時間以來的成長歷程與心路轉變，為粉絲帶來一場結合音樂、故事與情感的難忘體驗。互動橋段與演唱曲目，皆是尹智聖親自構思與策劃，期望為到場的每位粉絲創造獨一無二的回憶。



台灣場演出將於3月9日在台北Nuzone舉行，安排下午兩點及晚間六點兩場演出，讓更多粉絲能夠共度這段難忘時光。這場見面會同時也是尹智聖自2019年後，時隔多年再次在台灣舉行的個人演出。他表示，「很感謝大家在音樂旅程中一直以來的陪伴與支持，這份愛與鼓勵對他而言無比珍貴。非常期待在台北與粉絲們共度美好時光。」

尹智聖的「Letter from Yooniverse」粉絲見面會即將在台北盛大登場，門票現已於DEEPI及遠大售票系統熱賣中。粉絲現在就可以前往遠大售票系統購票， 3月9日一起進入Yooniverse的宇宙，與尹智聖相見。

2025 Yoon Ji sung Fan Meeting in Taipei: Letter from Yooniverse

日期：2025年03月09日（日）

【午場】 14:00開演

【晚場】 18:00開演

場地：NUZONE 2樓（106 台北市大安區市民大道三段198號2樓）

票價：VIP區$3,580 / B區 NT$ 2,380 / 愛心票 NT$ 1,190

主辦單位：Union Pictures、星石娛樂

購票連結：https://reurl.cc/G502Od





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