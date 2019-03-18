朴有天再遭起訴索賠1億！ 私宅已被法院扣押
明星 2019年3月18日 星期一11:46 Sani
今日有報導稱，JYJ成員朴有天去年底被曾起訴他的女性之一索賠1億韓元，所屬社表示「正在進行確認」。
據悉，朴有天去年12月13日被S某提起損害賠償訴訟，索賠金額高達1億韓元。 S某是2016年起訴朴有天、稱遭到其性暴力侵害的第二個人。 S某申請扣押朴有天在三清洞的L商住房，本月12日，法院已批準扣押。
此前S某被指誣告，但相關民事訴訟還在進行中，誣告距離公訴時效結束還有很長時間。 S某的律師表示：「S一直等待朴有天自願反省和道歉，所以儘量推遲民事訴訟，但對方的表現毫無歉意，因而決定起訴。 」
所屬社C-JeS表示：「正在與律師確認情況，隨後發佈聲明。 」
朴有天在2016年因性醜聞被起訴，所屬社強硬表示「如果嫌疑有一點被證實，就會退出娛樂圈」，2017年包括強姦在內的4項起訴均被判無罪，兵役退伍後重新活動，今年2月27日發行了首張SOLO正規專輯《 Slow Dance》，並舉辦演唱會。
（圖源：JYJ Facebook）
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