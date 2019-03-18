朴有天再遭起诉索赔1亿！ 私宅已被法院扣押
明星 2019年3月18日 星期一11:46 Sani
今日有报导称，JYJ成员朴有天去年底被曾起诉他的女性之一索赔1亿韩元，所属社表示「正在进行确认」。
据悉，朴有天去年12月13日被S某提起损害赔偿诉讼，索赔金额高达1亿韩元。 S某是2016年起诉朴有天、称遭到其性暴力侵害的第二个人。 S某申请扣押朴有天在三清洞的L商住房，本月12日，法院已批准扣押。
此前S某被指诬告，但相关民事诉讼还在进行中，诬告距离公诉时效结束还有很长时间。 S某的律师表示：「S一直等待朴有天自愿反省和道歉，所以尽量推迟民事诉讼，但对方的表现毫无歉意，因而决定起诉。 」
所属社C-JeS表示：「正在与律师确认情况，随后发布声明。 」
朴有天在2016年因性丑闻被起诉，所属社强硬表示「如果嫌疑有一点被证实，就会退出娱乐圈」，2017年包括强奸在内的4项起诉均被判无罪，兵役退伍后重新活动，今年2月27日发行了首张SOLO正规专辑《 Slow Dance》，并举办演唱会。
（图源：JYJ Facebook）
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻