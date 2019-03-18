時尚的完成絕對是臉！SF9路雲&燦熙試穿《RM》池錫辰大哥的衣服「超有型」

時尚的完成絕對是臉！SF9路雲&燦熙試穿《RM》池錫辰大哥的衣服「超有型」

綜藝   2019年3月18日   星期一11:30   MiJimin   24

那件外套穿在路雲身上也太好看了吧～～～！！

最新一期SBS綜藝節目《Running Man》（EP.443／3月17日播出）用「以物換物」的方式，和多位明星見面，而池錫辰、宋智孝、梁世燦這組人馬，則找上了人氣男團SF9進行任務。

池錫辰也特別介紹了在《Sky Castle》裡飾演宇宙的成員澯熙，智孝笑著表示自己有追劇，很好看啊～！池錫辰則快速地切入主題，請澯熙穿上了他帶來的褲子，沒想到一穿上相當有感覺，這麼看…穿上舞台也是很OK的呢！

接著，池錫辰鍥而不捨的在準備拿出下一件單品，結果路雲已經將外套穿在自己身上了，池錫辰一轉身看到整個人嚇到，路雲穿上這件寶藍色皮外套，也太好看了吧～！！！

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同一件衣服，不同人穿，真的是…有很不一樣的感覺啊～！

梁世燦看了SF9的造型師一眼，說：「我沒撒謊，造型師大吃一驚，說是比他自己帶來的衣服都好看很多，一臉正在反省的模樣。」

▼節目片段：

那件外套真的有厲害到！帥氣度真的很不一般啊…。

（圖自：SBS Running Man）

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留言/評論
  • KSD - 韓星網
    KSD小編【貼心提醒】SF9出現在這集約播出22分鐘的時候~XD
    4小時前
  • Ting Yu Lin
    沈祐安 （Annie Shen）😂😂
    24分前
  • 李晏慧
    楊皓翔 😂😂😂
    2小時前
  • Yu Shan
    沒有比較沒有傷害😂
    5小時前
  • Timmy Wong
    4小時前
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