时尚的完成绝对是脸！SF9路云&灿熙试穿《RM》池锡辰大哥的衣服「超有型」
综艺 2019年3月18日 星期一11:30 MiJimin
那件外套穿在路云身上也太好看了吧～～～！！
最新一期SBS综艺节目《Running Man》（EP.443／3月17日播出）用「以物换物」的方式，和多位明星见面，而池锡辰、宋智孝、梁世灿这组人马，则找上了人气男团SF9进行任务。
池锡辰也特别介绍了在《Sky Castle》里饰演宇宙的成员澯熙，智孝笑著表示自己有追剧，很好看啊～！池锡辰则快速地切入主题，请澯熙穿上了他带来的裤子，没想到一穿上相当有感觉，这么看…穿上舞台也是很OK的呢！
接著，池锡辰锲而不舍的在准备拿出下一件单品，结果路云已经将外套穿在自己身上了，池锡辰一转身看到整个人吓到，路云穿上这件宝蓝色皮外套，也太好看了吧～！！！
同一件衣服，不同人穿，真的是…有很不一样的感觉啊～！
梁世灿看了SF9的造型师一眼，说：「我没撒谎，造型师大吃一惊，说是比他自己带来的衣服都好看很多，一脸正在反省的模样。」
▼节目片段：
那件外套真的有厉害到！帅气度真的很不一般啊…。
（图自：SBS Running Man）
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