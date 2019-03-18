时尚的完成绝对是脸！SF9路云&灿熙试穿《RM》池锡辰大哥的衣服「超有型」

时尚的完成绝对是脸！SF9路云&灿熙试穿《RM》池锡辰大哥的衣服「超有型」

综艺   2019年3月18日   星期一11:30   MiJimin   18

那件外套穿在路云身上也太好看了吧～～～！！

最新一期SBS综艺节目《Running Man》（EP.443／3月17日播出）用「以物换物」的方式，和多位明星见面，而池锡辰、宋智孝、梁世灿这组人马，则找上了人气男团SF9进行任务。

池锡辰也特别介绍了在《Sky Castle》里饰演宇宙的成员澯熙，智孝笑著表示自己有追剧，很好看啊～！池锡辰则快速地切入主题，请澯熙穿上了他带来的裤子，没想到一穿上相当有感觉，这么看…穿上舞台也是很OK的呢！

接著，池锡辰锲而不舍的在准备拿出下一件单品，结果路云已经将外套穿在自己身上了，池锡辰一转身看到整个人吓到，路云穿上这件宝蓝色皮外套，也太好看了吧～！！！

同一件衣服，不同人穿，真的是…有很不一样的感觉啊～！

梁世灿看了SF9的造型师一眼，说：「我没撒谎，造型师大吃一惊，说是比他自己带来的衣服都好看很多，一脸正在反省的模样。」

▼节目片段：

那件外套真的有厉害到！帅气度真的很不一般啊…。

（图自：SBS Running Man）

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留言/评论
  • KSD - 韓星網
    KSD小編【貼心提醒】SF9出現在這集約播出22分鐘的時候~XD
    1小时前
  • Hye Eun
    谢昕瑶
    39分前
  • Yu Shan
    沒有比較沒有傷害😂
    2小时前
  • 尤郁妙
    張月瑜 果然偶像穿什麼就是時尚😂
    46分前
  • Timmy Wong
    1小时前
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