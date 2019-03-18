【男團個人品牌評價】前三名關鍵字：智旻與他的好友們！

本月的男團個人品牌評價除了有防彈少年團再度全員打入前十名，SF9 也一次有兩名成員上榜！
韓國企業評價研究所於 2019 年 2 月 14 日起至 2019 年 3 月 15 日間，針對 521 位備受韓國人民喜愛的男子團體成員搜集了 135,484,954 件數據，並就品牌參與、互動、媒體表現、社群價值⋯⋯等進行分析，並在最近公布了 3 月份的男團成員個人品牌評價。
防彈少年團中感情要好的智旻與 V 從年初登上榜首後，至今都持續以雙人組之姿穩坐慣、亞軍寶座，居高不下的人氣十分亮眼。其中圍繞智旻的連結最常出現「可愛」、「笑」與「厲害」等字眼，而關鍵字則有他的個人歌曲「約定」、「支持」以及「個人」(solo)。
有趣的是，和智旻也有好交情的 HOTSHOT 成員河成雲隨著全創作個人專輯〈My Moment〉發行，也在這個月打進了前三名中。
除了上述幾人外，防彈少年團的柾國、Jin、Suga、J-Hope 與 RM 分別拿下第四、五、七～九名，而 SF9 的澯熙與路雲則各自獲得第六、第十名。
（照片與影片來源：Big Hit Entertainment、TVDaily、Star Crew Entertainment）
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