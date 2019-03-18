【男团个人品牌评价】前三名关键字：智旻与他的好友们！

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本月的男团个人品牌评价除了有防弹少年团再度全员打入前十名，SF9 也一次有两名成员上榜！

韩国企业评价研究所於 2019 年 2 月 14 日起至 2019 年 3 月 15 日间，针对 521 位备受韩国人民喜爱的男子团体成员搜集了 135,484,954 件数据，并就品牌参与、互动、媒体表现、社群价值⋯⋯等进行分析，并在最近公布了 3 月份的男团成员个人品牌评价。

防弹少年团中感情要好的智旻与 V 从年初登上榜首后，至今都持续以双人组之姿稳坐惯、亚军宝座，居高不下的人气十分亮眼。其中围绕智旻的连结最常出现「可爱」、「笑」与「厉害」等字眼，而关键字则有他的个人歌曲「约定」、「支持」以及「个人」(solo)。

有趣的是，和智旻也有好交情的 HOTSHOT 成员河成云随著全创作个人专辑〈My Moment〉发行，也在这个月打进了前三名中。



除了上述几人外，防弹少年团的柾国、Jin、Suga、J-Hope 与 RM 分别拿下第四、五、七～九名，而 SF9 的澯熙与路云则各自获得第六、第十名。



（照片与影片来源：Big Hit Entertainment、TVDaily、Star Crew Entertainment）

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