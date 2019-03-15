崔鍾訓退團後IG PO長文：「曾陷入特權意識」、「將終生反省」
明星 2019年3月15日 星期五10:30 Sani
昨日崔鍾訓宣佈永遠退出FTISLAND、退出娛樂圈後，在IG上PO出長文，表示自己一直帶著錯誤的倫理意識生活，向大家致歉。
崔鍾訓宣佈：永遠退出FTISLAND，退出娛樂圈！
以下是崔鍾訓IG全文：
「大家好，我是崔鍾訓。
向所有因我而感到不快和憤怒的國民說對不起。
在新聞報導中看到我曾在其中的聊天群組中的對話時，想起了曾經忘記的內容，感到非常痛苦和羞愧。
隨隨便便做出輕率發言並忘記，從這件事就開始反省這期間我帶著多麼錯誤的倫理意識在生活。
看到諸多指責和憤怒的留言，發覺我一直陷入特權意識，現在非常後悔。
對於我不道德的生活懺悔罪行，會終生進行反省。
最先要道歉的就是因我而受到無法洗清的創傷的受害者們。 也要向雖與此事無關卻被討論到、因而受到傷害的人們道歉。
作為隊長，對FTISLAND成員感到十分羞愧、沒有顏面，對於一直支援我們的粉絲們（Primadonna），未能符合大家信任我的期待、背棄了信賴，感到十分抱歉。
我將從今天開始離開組合，結束演藝界生活......
對於沒有罪意識、經常做出輕率發言的過往，將一輩子徹底反省。
會誠實面對接下來的調查，付出相應的代價。
對不起。 」
（圖源：FTISLAND FB，崔鍾訓G）
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留言/評論
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沒有被挖出來的話會反省嗎🤣
2019年3月15日 14:15
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是該滾～
他們那幾位看似很厲害，又愛玩色，那韓國AV界可以考慮考慮…說不定可以開啟另一片天！（以上話，夠諷刺了吧！🙄😏）
17小時前
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