崔钟训退团后IG PO长文：「曾陷入特权意识」、「终生反省」
明星 2019年3月15日 星期五10:30 Sani
昨日崔钟训宣布永远退出FTISLAND、退出娱乐圈后，在IG上PO出长文，表示自己一直带著错误的伦理意识生活，向大家致歉。
崔钟训宣布：永远退出FTISLAND，退出娱乐圈！
以下是崔钟训IG全文：
「大家好，我是崔钟训。
向所有因我而感到不快和愤怒的国民说对不起。
在新闻报导中看到我曾在其中的聊天群组中的对话时，想起了曾经忘记的内容，感到非常痛苦和羞愧。
随随便便做出轻率发言并忘记，从这件事就开始反省这期间我带著多么错误的伦理意识在生活。
看到诸多指责和愤怒的留言，发觉我一直陷入特权意识，现在非常后悔。
对於我不道德的生活忏悔罪行，会终生进行反省。
最先要道歉的就是因我而受到无法洗清的创伤的受害者们。 也要向虽与此事无关却被讨论到、因而受到伤害的人们道歉。
作为队长，对FTISLAND成员感到十分羞愧、没有颜面，对於一直支援我们的粉丝们（Primadonna），未能符合大家信任我的期待、背弃了信赖，感到十分抱歉。
我将从今天开始离开组合，结束演艺界生活......
对於没有罪意识、经常做出轻率发言的过往，将一辈子彻底反省。
会诚实面对接下来的调查，付出相应的代价。
对不起。 」
（图源：FTISLAND FB，崔钟训G）
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