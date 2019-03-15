【首日調查結束】勝利決定延期入伍，鄭俊英交出「黃金手機」

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昨日勝利和鄭俊英分別接受了16小時和21小時的調查，目前包括YURI Holdings代表劉仁錫、聊天室另一成員金某均已返家。

鄭俊英昨日上午10點進入首爾地方員警廳，今早7點7分左右結束調查離開，對記者表示：「做出了誠實的口供，所謂黃金手機也已經上交了，抱歉引起爭議。 」記者問「聊天中提到的員警總長是誰」，鄭俊英回答：「會通過調查告訴大家。 」之後不再回答提問，搭乘準備好的車輛離開警署。

鄭俊英之前表示「2周前換了手機」，此前交出的是新手機，這次包括新手機在內，舊手機、「黃金手機」也一併提交，一同3支。

鄭俊英被懷疑在包含勝利在內的聊天室等空間散播疑為非法拍攝的性關係影片，受害者達10人以上。 警方認為鄭俊英分享的影片未經對方同意拍攝的可能性較高，目前正在集中調查拍攝、傳播的經過。韓媒預估鄭俊英最高可被判入獄7年半。



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勝利昨日下午2點左右進入員警署，今早6點14分左右返家，對記者說：「誠實地結束了調查，今天將正式向兵務廳申請入營延期，如果得到許可，將延期入伍、誠實接受調查直到最後。 」

此前有法律界人士表示，如果在有犯罪嫌疑的情況下入伍，案件將被移交軍隊檢察院調查，而軍隊法庭的量刑更加嚴厲。但韓國兵務廳廳長表示：「沒有現役延期的相關法律依據，以目前情況來看，勝利将入伍並在軍中接受調查。 如果勝利提出申請，再視具體原因慎重考量。 」

勝利2月27日以「被內査者」身份接受過一次調查，本月10日以安排性交易嫌疑正式立案，昨日是第二次來到警署。 近日公開的資料顯示，勝利2015年12月曾在包含共同設立YURI Holdings的劉仁錫代表、職員在內的聊天群組中，提到利用江南夜店為投資人提供性招待。 目前，員警正在集中調查其是否為外國投資人安排接待場合、是否有女性同行。

勝利和鄭俊英都在調查期間上交了個人手機，但尚未確定是否是2015~2016年使用的手機。



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昨日被警方傳喚但拒絕公開露面的劉仁錫在今早6點返家，金某也在接受徹夜調查後，今早6點40分返家。 勝利、鄭俊英等人的聊天群組內曾提到有警方高層人士作掩護，警方調查了是否存在與警方勾結，受調查人表示「是總警級別、非最高職位」，調查還在繼續。

此外，前任員警官姜某被懷疑去年曾接受BurningSun財物、幫忙阻止媒體報導未成年人出入Burning Sun，被懷疑與Burning Sun勾結警方有關，將於今日上午在首爾中央地方法院接受逮捕前審問。

（圖源：KSD韓星網）

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