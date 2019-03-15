【首日调查结束】胜利决定延期入伍，郑俊英交出「黄金手机」

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昨日胜利和郑俊英分别接受了16小时和21小时的调查，目前包括YURI Holdings代表刘仁锡、聊天室另一成员金某均已返家。

郑俊英昨日上午10点进入首尔地方员警厅，今早7点7分左右结束调查离开，对记者表示：「做出了诚实的口供，所谓黄金手机也已经上交了，抱歉引起争议。 」记者问「聊天中提到的员警总长是谁」，郑俊英回答：「会通过调查告诉大家。 」之后不再回答提问，搭乘准备好的车辆离开警署。

郑俊英之前表示「2周前换了手机」，此前交出的是新手机，这次包括新手机在内，旧手机、「黄金手机」也一并提交，一同3支。

郑俊英被怀疑在包含胜利在内的聊天室等空间散播疑为非法拍摄的性关系影片，受害者达10人以上。 警方认为郑俊英分享的影片未经对方同意拍摄的可能性较高，目前正在集中调查拍摄、传播的经过。韩媒预估郑俊英最高可被判入狱7年半。



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胜利昨日下午2点左右进入员警署，今早6点14分左右返家，对记者说：「诚实地结束了调查，今天将正式向兵务厅申请入营延期，如果得到许可，将延期入伍、诚实接受调查直到最后。 」

此前有法律界人士表示，如果在有犯罪嫌疑的情况下入伍，案件将被移交军队检察院调查，而军队法庭的量刑更加严厉。但韩国兵务厅厅长表示：「没有现役延期的相关法律依据，以目前情况来看，胜利将入伍并在军中接受调查。 如果胜利提出申请，再视具体原因慎重考量。 」

胜利2月27日以「被内査者」身份接受过一次调查，本月10日以安排性交易嫌疑正式立案，昨日是第二次来到警署。 近日公开的资料显示，胜利2015年12月曾在包含共同设立YURI Holdings的刘仁锡代表、职员在内的聊天群组中，提到利用江南夜店为投资人提供性招待。 目前，员警正在集中调查其是否为外国投资人安排接待场合、是否有女性同行。

胜利和郑俊英都在调查期间上交了个人手机，但尚未确定是否是2015~2016年使用的手机。



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昨日被警方传唤但拒绝公开露面的刘仁锡在今早6点返家，金某也在接受彻夜调查后，今早6点40分返家。 胜利、郑俊英等人的聊天群组内曾提到有警方高层人士作掩护，警方调查了是否存在与警方勾结，受调查人表示「是总警级别、非最高职位」，调查还在继续。

此外，前任员警官姜某被怀疑去年曾接受BurningSun财物、帮忙阻止媒体报导未成年人出入Burning Sun，被怀疑与Burning Sun勾结警方有关，将於今日上午在首尔中央地方法院接受逮捕前审问。

（图源：KSD韩星网）

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