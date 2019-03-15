《熱血祭司》金南佶拍攝現場歡度生日認證照
韓劇 2019年3月15日 星期五10:00 Erin
SBS金土電視劇《熱血祭司》中的主角金南佶在拍攝現場歡度了相當具有意義的生日。
金南佶的生日是3月13日，當日他在電視劇《熱血祭司》的拍攝現場收到了來自各方的祝福，當然也因心情大好而拍下了幾張帥氣的認証照。金南佶所拍攝的《熱血祭司》可說是收視率節節高升，也創造了不少話題，他所飾演的主角金海日神父，從搞笑演技到動作戲碼，金南佶都表現得非常出色。
公開的照片中金南佶站在熱情粉絲們送來的咖啡應援車前帥氣留影，電視劇中的金南佶曾說過的一句名台詞，被粉絲們故意搞笑寫成「老天爺餵你吃」「餵人的就是神父」「可愛40派對！南佶的派對！」等等超有sense的句子，令人看了不禁莞爾一笑。
對此金南佶的回報方式也吸引大家的目光，在這個初春還有些寒冷的天氣，即使氣溫突然下降好幾度，金南佶送給在現場認真進行拍攝的以及其他演員們，當然還有所有辛苦的工作人員們許多美味餐食。《熱血祭司》中飾演神父的金南佶以及警察金成均攜手調查殺人事件，展開一連串的趣味追兇劇情。
照片: CJ’es
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