《热血祭司》金南佶拍摄现场欢度生日认证照
韩剧 2019年3月15日 星期五10:00 Erin
SBS金土电视剧《热血祭司》中的主角金南佶在拍摄现场欢度了相当具有意义的生日。
金南佶的生日是3月13日，当日他在电视剧《热血祭司》的拍摄现场收到了来自各方的祝福，当然也因心情大好而拍下了几张帅气的认证照。金南佶所拍摄的《热血祭司》可说是收视率节节高升，也创造了不少话题，他所饰演的主角金海日神父，从搞笑演技到动作戏码，金南佶都表现得非常出色。
公开的照片中金南佶站在热情粉丝们送来的咖啡应援车前帅气留影，电视剧中的金南佶曾说过的一句名台词，被粉丝们故意搞笑写成「老天爷喂你吃」「喂人的就是神父」「可爱40派对！南佶的派对！」等等超有sense的句子，令人看了不禁莞尔一笑。
对此金南佶的回报方式也吸引大家的目光，在这个初春还有些寒冷的天气，即使气温突然下降好几度，金南佶送给在现场认真进行拍摄的以及其他演员们，当然还有所有辛苦的工作人员们许多美味餐食。《热血祭司》中饰演神父的金南佶以及警察金成均携手调查杀人事件，展开一连串的趣味追凶剧情。
照片: CJ’es
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