朴韓星老公避開記者進警局受調查，疑為警廳長直接賄賂者！
明星 2019年3月15日 星期五08:00 Sani
昨日鄭俊英和勝利先後前往警局就賄警嫌疑接受調查，現場大批記者拍照，然而記者沒拍到的嫌疑人還有一個，那就是演員朴韓星的老公劉仁錫（音）。
劉仁錫是YURI Holdings的代表，該公司由他和勝利兩人牽頭組建，名稱中的「YU」就是「劉」，「RI」則是勝利的「利」。 昨日上午，代理舉報勝利&鄭俊英聊天室的方正賢記者出演CBS電臺節目時透露，和員警廳長直接聯絡的人就是劉仁錫，是賄賂員警的核心人物。
然而劉仁錫雖被警方傳喚，且原定下午3點前往媒體拍照點，卻表示「如果要拍照就不出席」，最終於中午12:50左右，在鄭俊英之後、勝利之前，避開記者耳目提早進入警局。
劉仁錫和朴韓星於2017年11月宣佈懷孕4個月並已登記結婚，報道稱其老公是「同齡的金融業從業者」。目前朴韓星產後複出正在主演MBC週末劇《悲傷時相愛》，展現了超越以往的演技，然而目前因為劉仁錫的嫌疑，部分觀眾表示難以投入劇情，要求抵制其出演；也有另一部分觀眾對其境遇表示同情。
（圖源：KSD韓星網，MBC，網路）
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