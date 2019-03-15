朴韩星老公避开记者进警局受调查，疑为警厅长直接贿赂者！
明星 2019年3月15日 星期五08:00 Sani
昨日郑俊英和胜利先后前往警局就贿警嫌疑接受调查，现场大批记者拍照，然而记者没拍到的嫌疑人还有一个，那就是演员朴韩星的老公刘仁锡（音）。
刘仁锡是YURI Holdings的代表，该公司由他和胜利两人牵头组建，名称中的「YU」就是「刘」，「RI」则是胜利的「利」。 昨日上午，代理举报胜利&郑俊英聊天室的方正贤记者出演CBS电台节目时透露，和员警厅长直接联络的人就是刘仁锡，是贿赂员警的核心人物。
然而刘仁锡虽被警方传唤，且原定下午3点前往媒体拍照点，却表示「如果要拍照就不出席」，最终於中午12:50左右，在郑俊英之后、胜利之前，避开记者耳目提早进入警局。
刘仁锡和朴韩星於2017年11月宣布怀孕4个月并已登记结婚，报道称其老公是「同龄的金融业从业者」。目前朴韩星产后复出正在主演MBC周末剧《悲伤时相爱》，展现了超越以往的演技，然而目前因为刘仁锡的嫌疑，部分观众表示难以投入剧情，要求抵制其出演；也有另一部分观众对其境遇表示同情。
（图源：KSD韩星网，MBC，网路）
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