新一代SOLO女王金請夏首度襲港　與香港的BYULHARANG歡度復活節

新一代SOLO女王金請夏首度襲港　與香港的BYULHARANG歡度復活節

KPOP   2019年3月17日   星期日08:45   韓星網  

請夏日前宣佈將於4月20日（六）假九龍灣國際展貿中心Rotunda3舉行「2019 CHUNG HA FAN MEETING IN HONG KONG」。這將會是金請夏首次在香港進行粉絲見面會，與一眾香港的BYULHARANG（金請夏粉絲官方名）見面，齊齊歡度復活節長假期。

2017年以solo姿態出道的金請夏，出道後發表了多首主打歌曲都大受歡迎，不僅橫掃韓國音源榜及多個音樂節目的一位，更助金請夏定下獨特的個人風格，成為新一代solo女王。

金請夏至今推出的主打歌曲《Why Don’t You Know》、《Roller Coaster》、《Love U》以至最新作品《Gotta Go (벌써12시)》，連續四首都成為無人不知的熱播歌曲，尤其《Gotta Go》更為金請夏贏得多個音樂節目的一位，亦成為近來韓國藝人爭相模仿的歌曲，引證了金請夏時下的「大勢」地位。剛剛3月初金請夏更於韓國展開了第二個粉絲見面會《BYULHARANG 與請夏》，兩場見面會的門票於開賣瞬間便火速售罄，可說金請夏的solo歌手路是非常成功。

下月復活節長假期將會來港開首個粉絲見面會的金請夏，未知會為香港粉絲準備了怎樣的演出，令人相當期待。粉絲見門會門票票價分別為$1188(VIP), $888及$488，而門票即將於3月23日（六）上午10時透過快達票公開發售。看來一眾香港的BYULHARANG要準備「撲飛」啦！

主辦:由德碩文化傳播有限公司及Three Angles Production

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