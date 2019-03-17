彷彿聆聽一齣浪漫電影⋯⋯白藝潾新專輯亮點搶先聽！
《西班牙寄宿》首播：瞬時收視率最高9.9%！柳海真在西班牙開了一間「家具DIY公司」？
金正賢沈潛半年終於透露近況 「仍在為了康復而努力」
鄭俊英手機爆出《兩天一夜》成員車太鉉、金俊昊涉賭！兩人發表道歉文，並從所有節目下車！
《EXO的爬格子世界旅行2》一起到海生館玩！伯賢忍不住和小海豚親親 還模仿「海洋動物」？
被圈粉只要一瞬間！新人男團TXT新歌接力舞蹈，真的是太青春無敵了～
居然因為ＯＯ落選JYP？陸星材看向朴軫永：「師父你自己又如何啊！」引發爆笑
MAMAMOO扮成「小狗」表演新歌，台上可愛爆萌，台下一臉生無可戀~XD
崔鍾訓結束21小時之警方調查：「與警察總警並無關係」、否認非法偷拍及賄賂
這麼可愛的國民三胞胎竟遭種族歧視？！ 宋一國傷心爆料：被扔小便瓶
BTS防彈少年團新專輯《MAP OF THE SOUL：PERSONA》！專輯概念在之前的活動、舞台等就曾劇透過！
市民團體狀告YG梁鉉錫：一出事就解約完全是回避責任
【韓文小百科】「牛奶男」、「JMT」...... 韓國青少年神秘又有趣的網路縮寫
美男來襲！EXO世勳、SUHO、燦烈各自登上雜誌封面
Dunkin Donuts 推出Hello Kitty 小夜燈
IU為《孝利家民宿》客人的出道歌曲應援：「美好的心靈，美好的歌曲」
最近這兩位演員好搶眼！《會讀心術的那小子》酷酷檢察官 & 《熱血祭司》新進刑警
李宗泫所屬社FNC娛樂：「關於性騷擾傳聞不是事實 將以法律強力應對」
勝利&鄭俊英聊天室「員警總長」被揪出！ 承認與劉仁錫熟識，曾一起吃飯、打球
新一代SOLO女王金請夏首度襲港 與香港的BYULHARANG歡度復活節
韓國大創又推新品，這次是滿滿的蜜桃PEACH系列喔！
河成雲先拍了影片跟大家香港的HA:NEUL招呼：有沒有想我啊？
[圖多]Astro唱到喘不停大喊「我要回家」 JIN JIN淚水失守謝粉絲
新一代SOLO女王金請夏首度襲港 與香港的BYULHARANG歡度復活節
2019年3月17日 星期日08:45 KPOP 韓星網
請夏日前宣佈將於4月20日（六）假九龍灣國際展貿中心Rotunda3舉行「2019 CHUNG HA FAN MEETING IN HONG KONG」。這將會是金請夏首次在香港進行粉絲見面會，與一眾香港的BYULHARANG（金請夏粉絲官方名）見面，齊齊歡度復活節長假期。
2017年以solo姿態出道的金請夏，出道後發表了多首主打歌曲都大受歡迎，不僅橫掃韓國音源榜及多個音樂節目的一位，更助金請夏定下獨特的個人風格，成為新一代solo女王。
金請夏至今推出的主打歌曲《Why Don’t You Know》、《Roller Coaster》、《Love U》以至最新作品《Gotta Go (벌써12시)》，連續四首都成為無人不知的熱播歌曲，尤其《Gotta Go》更為金請夏贏得多個音樂節目的一位，亦成為近來韓國藝人爭相模仿的歌曲，引證了金請夏時下的「大勢」地位。剛剛3月初金請夏更於韓國展開了第二個粉絲見面會《BYULHARANG 與請夏》，兩場見面會的門票於開賣瞬間便火速售罄，可說金請夏的solo歌手路是非常成功。
下月復活節長假期將會來港開首個粉絲見面會的金請夏，未知會為香港粉絲準備了怎樣的演出，令人相當期待。粉絲見門會門票票價分別為$1188(VIP), $888及$488，而門票即將於3月23日（六）上午10時透過快達票公開發售。看來一眾香港的BYULHARANG要準備「撲飛」啦！
主辦:由德碩文化傳播有限公司及Three Angles Production
韓星網@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論