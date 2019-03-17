新一代SOLO女王金请夏首度袭港　与香港的BYULHARANG欢度复活节

请夏日前宣布将於4月20日（六）假九龙湾国际展贸中心Rotunda3举行「2019 CHUNG HA FAN MEETING IN HONG KONG」。这将会是金请夏首次在香港进行粉丝见面会，与一众香港的BYULHARANG（金请夏粉丝官方名）见面，齐齐欢度复活节长假期。
2017年以solo姿态出道的金请夏，出道后发表了多首主打歌曲都大受欢迎，不仅横扫韩国音源榜及多个音乐节目的一位，更助金请夏定下独特的个人风格，成为新一代solo女王。
金请夏至今推出的主打歌曲《Why Don’t You Know》、《Roller Coaster》、《Love U》以至最新作品《Gotta Go (벌써12시)》，连续四首都成为无人不知的热播歌曲，尤其《Gotta Go》更为金请夏赢得多个音乐节目的一位，亦成为近来韩国艺人争相模仿的歌曲，引证了金请夏时下的「大势」地位。刚刚3月初金请夏更於韩国展开了第二个粉丝见面会《BYULHARANG 与请夏》，两场见面会的门票於开卖瞬间便火速售罄，可说金请夏的solo歌手路是非常成功。
下月复活节长假期将会来港开首个粉丝见面会的金请夏，未知会为香港粉丝准备了怎样的演出，令人相当期待。粉丝见门会门票票价分别为$1188(VIP), $888及$488，而门票即将於3月23日（六）上午10时透过快达票公开发售。看来一众香港的BYULHARANG要准备「扑飞」啦！
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