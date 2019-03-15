YG第二大股東NAVER被疑多次刪除SBS新聞影片？NAVER主席兒子是YG子公司藝人！

NAVER和YG是利益共同體？！
近日SBS作為獨家爆光「聊天室事件」的主力媒體，在八點新聞檔連續三天報導事件進展。
有網友留意到SBS在NAVER TV上傳的新聞影片被多次刪除，網友表示舉出的四條網址全部都是同一條影片，而都被依次刪除後重新上傳的，點閱數不變，但點讚和評論都被清空。
前三條NAVER TV網址都是顯示：「不存在或者不提供的影片。 」第四條網址的影片標題是「連輿論也能撼動的企劃公司，影響力超強」。 是SBS的演藝記者做客《SBS八點新聞》的影片，講述在調查此次事件時的過程（節選）：「大型企劃公司影響力強到能管制輿論，在這些大型企劃公司面前，輿論批判變得無力的情況很多。 」
就在筆者撰文的前後，就經歷了以下過程：第四條網址的影片有效→第四條網址的影片被刪→輸入相同標題→找到了相同內容的第五條網址→證實網友所述屬實，點閱數不變，點讚和評論被清空。在截稿前，該影片點閱數超過4萬6千。
筆者沒來得及截圖第四條網址下的留言，但確實目睹了以下超過上千點讚的留言：「又刪除了嗎，這是要刪除多少次啊」、「請不要刪除NAVER影片」、「這是為了清空點讚評論數，不讓影片升上榜嗎」等等。
12日演藝部長出身的記者在個人YouTube頻道也提出了「Burning Sun-勝利-YG-NAVER」勾結的質疑，對於NAVER在YG投資了1000億韓元鉅資的原因， 該記者透露因為NAVER主席的兒子A某是YG旗下The Black Label旗下藝人，並確認了A某現在同時是勝利擔任CEO的YGX的藝人，從日本回來以夜店DJ的身份活動著。
圖：YouTube 김용호연예부장、NAVER、YG
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