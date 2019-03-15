YG第二大股东NAVER被疑多次删除SBS新闻影片？NAVER主席儿子是YG子公司艺人！

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NAVER和YG是利益共同体？！

近日SBS作为独家爆光「聊天室事件」的主力媒体，在八点新闻档连续三天报导事件进展。

有网友留意到SBS在NAVER TV上传的新闻影片被多次删除，网友表示举出的三条网址全部都是同一条影片，而都被依次删除后重新上传的，点阅数不变，但点赞和评论都被清空。



三条NAVER TV网址都是显示：「不存在或者不提供的影片。 」第四条网址的影片标题是「连舆论也能撼动的企划公司，影响力超强」。 是SBS的演艺记者做客《SBS八点新闻》的影片，讲述在调查此次事件时的过程（节选）：「大型企划公司影响力强到能管制舆论，在这些大型企划公司面前，舆论批判变得无力的情况很多。 」



就在笔者撰文的前后，就经历了以下过程：第四条网址的影片有效→第四条网址的影片被删→输入相同标题→找到了相同内容的第五条网址→证实网友所述属实，点阅数不变，点赞和评论被清空。在截稿前，该影片点阅数超过4万6千。

笔者没来得及截图第四条网址下的留言，但确实目睹了以下超过上千点赞的留言：「又删除了吗，这是要删除多少次啊」、「请不要删除NAVER影片」、「这是为了清空点赞评论数，不让影片升上榜吗」等等。



12日演艺部长出身的记者在个人YouTube频道也提出了「Burning Sun-胜利-YG-NAVER」勾结的质疑，对於NAVER在YG投资了1000亿韩元巨资的原因， 该记者透露因为NAVER主席的儿子A某是YG旗下The Black Label旗下艺人，并确认了A某现在同时是胜利担任CEO的YGX的艺人，从日本回来以夜店DJ的身份活动著。

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图：YouTube 김용호연예부장、NAVER、YG

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