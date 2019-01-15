Dreamcatcher 慶祝出道兩週年 明天為粉絲公開最新 fan song！
KPOP 2019年1月15日 星期二08:37 施乃琪
上週出道滿兩週年的 Dreamcatcher 除了開直播和粉絲一起慶祝，明天也要送上最新的 fan song 囉！
Dreamcatcher 於 13 日出道紀念日當天開了 V LIVE 直播和 InSomnia 即時互動，一開場就端出大蛋糕開心慶祝兩歲，接著一邊上演「吃播」一邊分享對粉絲的感謝之情，還安排了猜謎回顧出道至今的活動照片。雖然兩年不算很長的一段時間，多次回歸之餘還舉行海外巡演的 Dreamcatcher 仍留下許多回憶。
特別的是，今天（16 日）傍晚 Dreamcatcher 也將公開新歌 “Over the Sky”，這是繼 “Full Moon” 後再度為粉絲特地準備的歌曲，InSomnia 不妨認真聽聽藏在歌詞裡的心意。
不僅如此，經紀公司也透露：「很感謝這兩年來和 Dreamcatcher 一起享受『做惡夢』的各位粉絲，很快地她們也會展開新的故事和音樂，希望大家繼續多多關注支持，Dreamcatcehr 也會一直全力以赴的！」Dreamcatcher 預定在下個月回歸。
（照片與影片來源：Happyface Entertainment）
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