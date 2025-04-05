韓國人氣女團Dreamcatcher強勢回歸 香港安可演唱會5月1日震撼登場 6成員攜暗黑搖滾魅力襲港

韓國獨特暗黑搖滾風格女團Dreamcatcher，自2017年出道以來憑藉強勁舞台實力和鮮明音樂特色，吸引了眾多海內外粉絲的喜愛！而她們即將在5月1日於香港舉辦《Dreamcatcher 2025 World Tour [7 Doors : A Lucky Encore] in Hong Kong》 。

此次香港安可場將有祉攸、秀雅、始娟、裕賢、多美及佳泫6位成員參與。Dreamcatcher承諾將以加倍精彩的舞台，為InSomnia（官方粉絲稱號）帶來獨樹一格的精彩演出。她們的表演將搭配標誌性的刀群舞及華麗的視覺效果，為InSomnia打造一個獨一無二的暗黑奇幻之夜，千萬不要錯過！

Dreamcatcher的音樂不僅融合了搖滾、電子、金屬等多元風格，還因其複雜的世界觀和劇情MV而聞名，被粉絲譽為「概念匠人」。她們的專輯《Dystopia: The Tree of Language》及《Apocalypse: Follow Us》更是受到了廣泛好評，展現出她們在音樂創作上的深度與多樣性。

近年來，Dreamcatcher的人氣飆升，巡演足跡遍佈日本、英國、葡萄牙、西班牙、荷蘭、德國、波蘭、阿根廷、美國、秘魯等多個國家，堪稱「環遊世界的國際女團」。她們的音樂和舞台演出不僅吸引了本土粉絲，也贏得了國際樂迷的青睞，形成了全球性的粉絲社群。

Dreamcatcher將於2025年5月1日在麥花臣場館舉行《Dreamcatcher 2025 World Tour [7 Doors : A Lucky Encore] in Hong Kong》！票價由港幣980元起，門票將於2025年4月9日（星期三）下午1點起在KKTIX（www.kktix.com）、大麥網（damai.cn）及Trip.com（trip.com）正式公開發售。



《Dreamcatcher 2025 World Tour [7 Doors : A Lucky Encore] in Hong Kong》



日期：2025年5月1日(星期四)

時間：晚上7點

地點：麥花臣場館

票價：港幣HKD $1580 / $1380 / $980

公開發售：2025年4月9日（星期三）下午1點起

訂購網站：KKTIX - KKTIX.com / 大麥 - https://www.damai.cn / Trip.com - trip.com

主辦單位：CCY Entertainment

協辦單位 : 小金鹿娛樂 / 大名娛樂

制作伙伴 : Daymaker Creatives

經紀公司 : Dreamcatcher Company

巡迴統籌 : CUL Studio

粉絲福利 : HI-TOUCH / 團體合照 (15人一組) / 簽名即影即有 / 官方海報





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